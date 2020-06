El día que Colón se metió en su primera Copa Sudamericana

Este 29 de junio se cumple un nuevo aniversario de la victoria de Colón como visitante ante Newell's 2-0 que le posibilitó clasificar a su primera Copa Sudamericana. Era el torneo internacional que el faltaba disputar tras participar en la ya extinta Copa Conmebol 97 y Libertadores 98.

• LEER MÁS: Colón lanzó el segundo sorteo para socios con cuota al día

Fue por la 18ª fecha cuando el Sabalero dio la nota al quedarse con los tres puntos en el estadio Parque Independiencia (hoy llamado Marcelo Bielsa) ante la Lepra con los tantos de dos pibes de la casa: Ismael Blanco y César Carignano. Colón hizo dos campañas destacadas. Sumó 28 puntos en el Apertura y 29 en el Clausura llegando a los 57 en global, ganándose un cupo para su primera Copa Sudamericana.

Fue producto de 14 victorias, 15 empates y nueve derrotas. Colón sabía que dependía de sí mismo para lograr el cometido y lo hizo con temple en un terreno complicado desde siempre.

• LEER MÁS: Nicolás Leguizamón volvería a Colón

Colón formó ese día con Laureano Tombolini; Alcides Pí­ccoli, Juan Herbella, Ariel Pereyra; Jorge Martínez, Martín Romagnoli, Alejandro Capurro; Juan Martín Parodi, Gabriel Migliónico; Ismael Blanco y César Carignano. DT: Edgardo Bauza. En tanto Newell's lo hizo con Luciano Palos; Luciano Vella, Germán Ré, Leandro Fernández, Edgardo Adinolfi; Diego Villar, Leonardo Ponzio, Cristian Domizi; Damián Manso; Paulo Rosales y Walter Silvani. DT: Héctor Veira.

• LEER MÁS: Pablo Santella llegó a Santa Fe para estar cerca de los jugadores

Cambios: ST 0' Gastón Liendo por Vella (N) y Elbio Martínez por Manso (N); 15' Nicolás Saucedo por Domizi (N); 16' Alejandro Gavatorta por Migliónico (C), 28' Gustavo Savoia por Blanco (C) y 40' Fernando Merlo por Parodi (C). El ábitro fue Juan Pablo Pompei.

Newell's 0-2 Colon / Clausura 2003

Ese fue un paso grande en el crecimiento del club, que después de tanto esperar logró quedar muy cerca de su primer título el pasado 9 de noviembre en la final única de la Copa Sudamericana ante Independiente del Valle. El destino le dijo que no, pero se metió de lleno en la elite internacional con ansias de superación.