El dolor de Rossi en Colón: "Sentía que el pie no me respondía y pedí el cambio"

Luego a la salida de los vestuarios bajó un cambio y trató de analizar la situación: "Tengo que hacerme un estudio mañana (por este viernes). En principio sería un esguince. Esperemos sea el más leve posible".

Le pasó en una acción en cortada yendo exigido a buscar un pase en diagonal de Alan Forneris. Así es empujado por un defensor del Gasolero y cae cerca de los carteles. "Fue en la situación en la diagonal que me tira Alan. Después quise probar y sentía que el pie no me respondía, por lo que pedí el cambio".

La sensaciones de Rossi en Colón

Luego analizó el rendimiento: "El equipo estuvo bien, faltó finalización nomás. Para mí estuvimos a la altura. Hay cosas por corregir, pero por ser la primera fecha demostramos que estamos para grandes cosas". Mientras que lanzó una queja por la postura del rival: "El rival vino a ensuciar el juego, pero fuimos superiores".