El uno por uno de Colón en el debut con empate ante Temperley en Santa Fe

Pereyra, confiado: "Me gustó el equipo y tenemos plantel para jugar los dos torneos"

Rendimientos parejos en el inico y que mermaron en el complemento. Será cuestión de ir ajustando, ya que se notó que todavía le faltan muchas cosas a este equipo.

A continuación, las calificaciones de Colón

Marcos Díaz (6): poco trabajo pero fue clave para terminar con el arco en cero al ganarle el duelo al Animal López.

Gonzalo Bettini (4): demasiado contenido, no pasó nunca al ataque y en el segundo tiempo mostró algunos desacoples a la hora de las coberturas por su sector.

Guillermo Ortiz (5): bien en la marca pero muy mal con la pelota en los pies; sistemáticamente falló en las salidas con pelotazos largos sin destino o a los pies de los rivales.

Brian Negro (4): fue de mayor a menor; en el final se equivocó de manera grosera y casi Temperley anota. También mostró fallas con la pelota en salida.

Conrado Ibarra (5): no desentonó en su debut con la camiseta rojinegra y trató de no complicarse, jugando simple y no arriesgando.

Alan Forneris (8): fue la figura de Colón por escándalo; un pulpo en la zona media, recuperó infinidad de balones, fue a los costados y ganó. Impuso presencia y ganó todas las divididas.

image.png Alan Forneris fue el mejor de Colón ante Temperley.

Nicolas Talpone (5): lejos de su mejor versión, ya que le costó meterse en el partido; en el primer tiempo casi convierte pero su remate se fue por encima del horizontal. Debe dar mucho más.

Federico Jourdan (4): arrancó participativo pero se fue desdibujando; dispuso de una chance clara pero no terminó definiendo de la mejor manera. En el complemento casi que no inquietó.

Christian Bernardi (6): fue el que más intentó y el más desequilibrante con la pelota en los pies; a veces no terminó de resolver bien pero sus apariciones levantaron al equipo.

José Barreto (4): hizo su debut con la camiseta de Colón y estuvo lejos de lo que demostró en San Telmo; nunca pudo imponerse por la banda izquierda. De todas formas tiene el crédito abierto.

Genaro Rossi (4): salió a los 35 minutos de la primera etapa por lesión; hasta ese momento había hecho poco en ataque, peleando con los centrales de Temperley. Perdió más de lo que ganó.

Emmanuel Gigliotti (4): está claro que le falta fútbol; le anularon un gol por posición adelantada y en el segundo tiempo decayó mucho su rendimiento. Perdió en el cuerpo a cuerpo y le terminó rebotando el balón, pero con ritmo será clave para el equipo.

Joel Soñora (-): con pocos minutos demostró que debe ser titular; algunas buenas acciones individuales mostrando habilidad en el uno contra uno.

Tomás Gallay (-): pocos minutos del juvenil, que debutó, pero mostró habilidad y buenos amagues; habrá que darle confianza pero parece interesante.

Jorge Sanguina (-): pocos del paraguayo, que debutó. Quizás por como se dio el partido tendría que haber ingresado antes.