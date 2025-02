Pereyra, confiado en Colón: "Me gustó el equipo y tenemos plantel para jugar los dos torneos"

El DT de Colón, Ariel Pereyra, analizó la igualdad ante Temperley en el debut: dijo que lo de Genaro Rossi "no es para preocuparse" y resaltó "la actitud"

"Lo que practicamos en la semana lo hicimos bien. El rival era difícil y presionaba mucho. Respecto lo negativo, lo dejo para mis jugadores", agregó Pata.

Luego, le bajó los decibeles a la lesión de Genaro Rossi, que pidió el cambio en el final del primer tiempo: "Tiene algo en el tobillo, pero no sé bien. No creo que sea para preocuparse".

Asimismo, contó por qué discutió con Ariel Penel: "Dirigió el partido como lo tenía que hacer. Solo fueron protestas del partido y le dije al juez de linea me descargué por ansiedad. Nada más. No me voy a poner en los detalles".

Más del DT de Colón en conferencia

Luego, ya también se metió en el cruce de Copa Argentina: "Vamos partido a partido. Todos los partidos son importantes y tenemos plantel para afrontar ambos torneos. Nos prepararemos para estar a la altura. No teníamos pensado ponerlo a Emmanuel (Gigliotti) así. Le dije que tenía estar bien para la gente. Entonces cuando lo esté será un plus. Así que entró a los apurones y lo hizo de buen manera. Lo esperamos y ahora lo tendrá que resolver jugando".

Ariel Pereyra 1.jpeg Pata Pereyra analizó el empate de Colón ante Temperley. UNO Santa Fe | José Busiemi

Si bien el libro de pases de la Primera Nacional cierra el 13 de febrero, el conductor sabalero fue tajante: "Lo del mercado, ya estamos. Tenemos un buen plantel. Hay que trabajarlo más simplemente, porque nos faltan un montón de cosas. La competencia es diferente a los amistosos, porque hay más cosas. Vamos a ir progresando sobre la marcha".

Volviendo al encuentro en Santa Fe, acotó: "No hubo un problema de esquema, sino que el rival nos costó. A medida que pasen los partidos estaremos mejor, con mayor confianza. Esto pasa en los torneos como este. Me gustó el equipo en línea generales. El volumen de juego y la actitud fue buena. Se hizo complicado, pero estoy más que conforme".

El debut de dos juveniles

Uno de los datos de color estuvo en el debut profesional de dos jugadores y Pata Pereya fue cauteloso ante la consulta de UNO 106.3: "Conrado (Ibarra) mostró lo que ya vimos. Pensamos que iba a rendir, lo mismo que (Tomás) Gallay. Se insertaron de la mejor manera, pero hay que llevarlos de a poco. Este momento quizás no sea el indicado para que aparezcan tantos. Iremos de a poco apoyados en los más grandes".

En el final, Pata exclamó: "Físicamente lo vi bien al equipo. Tenemos que ser duros y cuando no se puede jugar, correr. Evaluaremos cómo están todos y analizaremos si cambiamos nombres o esquema para jugar en Copa Argentina. Algo que diagramaremos rápido".