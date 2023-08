En referencia a Rubén Butta admitió que "si vuelve a ser lo que fue cuando lo dirigí. Fue uno de los mejores que dirigí. Me lo recomendó Miguel (Abbondándolo) y les dije que sí".

Con respecto a Damián Batallini, disparó: "Es explosivo, puede jugar en los dos lados, o detrás del nueve. Es agresivo, explosivo, el club me lo propuso y le dije que sí".

LEER MÁS: Pipo Gorosito habló del armado del nuevo Colón

El volante Favio Álvarez llegará en las próximas horas: "Puede jugar de enganche, tiene pase, no es tan explosivo como Batallini y Botta, administra bien la pelota. Puede jugar de doble cinco, lo que nos costó mucho. Porque tiene que tener gol y llegar al gol, sino dependés de los dos de arriba".

Con respecto a Javier Toledo, Pipo resaltó que "es un jugador que te da la alternativa que cuando no podés entrar por abajo va bien por arriba, los defensores siempre están preocupados, más que en los centros de pelota parada. Es una alternativa que tenemos para los jugadores que tenemos y los que vamos a buscar".

Los apellidos que sonaron

Gorosito volvió a hablar de Sebastián Prediger, de quien expresó: "Quiere mucho a Colón, quiso venir en veces anteriores pero los técnicos anteriores querían otra cosa. Tiene la idea de volverse porque extraña mucho a la familia. Estuvo con fobia y ataques de pánico, es algo que tiene que solucionar él con Tigre. Yo conozco a todo el mundo, y debe estar entre los tres máximos ídolos de Tigre, no será fácil que pueda venir hasta diciembre, según tengo entendido".

Más adelante, sobre Domingo Blanco apuntó que "me lo propuso Miguel Abbondándolo, le dije que sí. Jugó en Independiente y fue a la Selección, juega muy bien, es desequilibrante, es un ocho de los antiguos, puede jugar de interior, por derecha o izquierda".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FColonOficial%2Fstatus%2F1688575787522215936&partner=&hide_thread=false ¡Ya estamos!



De vuelta a los entrenamientos preparándonos para lo que viene pic.twitter.com/31Ce5AxzRE — Club Atlético Colón (@ColonOficial) August 7, 2023

Al técnico rojinegro le preocupa sumar un refuerzo por la banda izquierda. En esa dirección disparó: "Estamos buscando por izquierda, puede venir Sandez, hay otros más. Están tratando de hacer las gestiones para que pueda venir. No me ofrecieron extremos. No es fácil, me encantaría tener un Martín Luque, me hubiese enloquecido. Se habló de Pizzini, me preguntaron y dije que me gustaba mucho. Son cosas que tiene que arreglar el club, sé que está por arreglar con Vélez".

También Pipo ponderó que esté cerca la vuelta de Farioli, al decir que "me gustó mucho el primer partidos que jugó con Central Córdoba ante Boca, me enteré que era de Colón. Pregunté si podía tener repesca, me dijeron que había cosas por las que no se podía. Dios quiera que se pueda concretar su retorno, tiene media distancia, es zurdo y le pega muy bien con la derecha. Nos gusta pero dependerá de él ganarse una posibilidad".

La posibilidad de sumar un nueve

Gorosito también, junto a los dirigentes, busca un nueve en un mercado por demás de difícil. Al respecto, sentenció: "No hay una característica en especial que me gusta. Me gustan Julián Álvarez, Lucas Beltrán... Romario no presionaba y te hacía 40 goles. Me gusta el que juega para el equipo y lo hace bien, el que hace su laburo. Pero el nueve tiene que hacer goles, sino nadie se acuerda y ayudar a sus compañeros, más hoy que hasta el arquero juega con el pie. Hay veces que les digo a los volantes que no corran tanto para atrás, ya que se van a acordar cuando vayan para adelante, si meten goles, si generaron faltas... Si soy diez y no doy pases goles voy afuera, meten a otro que corra. Nosotros la perdíamos muy fácil. Nuestros mejores partidos fue cuando presionamos bien arriba, ante Newell's, Talleres, Vélez que metimos goles en los primeros minutos".

LEER MÁS: Eric Meza faltó a la práctica y presiona para salir de Colón

Hay dos apellidos surgidos en las últimas horas. Uno es Lucas González y otro Lucas Alario. De Saltita añadió que "nadie me dijo nada. Hoy el Chapa me dijo, que vinimos a tomar una sopa. Dicen que hablé con Marinelli, pero no hablé con nadie. Yo no estoy buscando, el club creo que sí. El club capaz que busca. No estaba enterado lo de Saltita, no me dijeron nada".

Y con respecto a Pipa, bromeó al decir que "a Alario me lo llevo a mi casa".

En la parte final, consultado sobre la relación con Miguel Abbondándolo, el dirigente que está colaborando con el armado del plantel, Gorosito admitió que "conmigo muy bien hasta ahora, es un tipo que podés hablar tranquilo, te escucha. Es como un mediador entre nosotros y la CD, que trató de encontrar en él a alguien que para el mercado de pases tiene buenas referencias. Tengo referencias de Pablo Lavallén y Lucas Pusineri que a gente conocida le dijeron que es buena gente. Conmigo es una relación respetuosa y nada más. No tenemos que ser amigos, pero sí tenemos que coordinar bien las cosas".