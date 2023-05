Gorosito, sin filtro contra Lobo Medina: "Te genera mucha impotencia cuando las cosas son así"

Por eso en el inicio de su conferencia de prensa, aclaró que "no voy a hacer un balance, él sabe (NdR: Lobo Medina) que nosotros ya sabíamos lo que iba a pasar, el codazo a Pierotti es expulsión, el foul al Negrito fue falta, después te dan clases de moral y eso me da rabia a mí. No nos deja hacer el cambio con Delgado, al margen que no jugamos bien, tiene que expulsar al jugador de ellos, el cuarto me dijo a mí que le dijo, uno llega hasta cierto lugar, sabíamos como iba a ser la canción".

Más adelante admitió que "necesitamos jugar mejor por mayor tiempo, con Defensa hasta que nos hicieron el gol no jugamos bien, en el segundo tiempo hubo mucha lucha, pero es difícil si no tenés juego en la gestación, en el primer tiempo hicimos tres o cuatro pases con Arrúa, tuvimos la de Meza y otra más, es poco para ganar un partido".

Pipo volvió sobre su tema central y disparó: "Nos complicó el referí que no cobró lo que tenía que cobrar. Lo del codazo lo tiene que echar, tiene que cobrar el foul, que no te favorezcan pero que no te caguen, venimos de varios penales claros, ya sabíamos que íbamos a pasar por esto. Te saca los jugadores, al margen que está fuera toda discusión que Colón no jugó bien, te genera mucha impotencia cuando las cosas son así. No nos dejaban hacer un cambio".

Y luego, agregó. "No hay explicación, el cuarto le dijo al árbitro que era expulsión pero sabíamos antes del partido, nos reímos juntos en la conferencia, ustedes me preguntaron. La rabia que me da, tenemos que mejorar, no es bueno y me dan clases de moral, portate bien, no jugamos bien, mucha lucha, con choques constantes, pero lo otro te saca del eje, aparte de jugar contra el contrario lo haces contra el árbitro, es perjudicial para todos".

En la parte final, no dudó en decir que "seguramente la gente del club siga hablando para que no siga pasando. Kily (Vega) salió porque estaba errático, medio pesado y con amarilla, tenía miedo que lo expulsen. Con Teuten intentamos buscar más juego asociado, necesitábamos tener un poco más la pelota. De Instituto no digo nada por una cuestión de respeto, hay otro técnico, pero lo del árbitro fue claro".