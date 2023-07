El DT de Colón hace uso y abuso de su manual de excusas y contradicciones

Las cualidades como entrenador de Néstor Gorosito no están en discusión, más allá de que su campaña al frente de Colón no es buena en relación a los resultados. Pero lo que sí, se debe analizar, es la postura del DT frente a las críticas y los cuestionamientos, que son lógicos por el lugar que ocupa. Por allí, más acostumbrado a los elogios, cuando se pone el foco en su gestión, por lo general, la reacción no es la adecuada.