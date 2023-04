Si algo tiene el DT de Colón, Néstor Gorosito, es ir de frente siempre. No tiene problemas en debatir, como tampoco se guardará nada de lo que piensa.

Apenas terminó el cotejo ante Vélez, en la rueda de prensa habitual con los medios que acudieron a la sala de conferencias del estadio Brigadier López, en un tramo de su alocución, le preguntaron por el momento de Ramón Ábila.

Se sabe que apenas firmó con el Sabalero, Pipo no lo tenía en cuenta desde el minuto inicial porque consideraba que Wanchope no estaba en plenitud física.

Entre otras cosas, expresó: "Wanchope no estaba bien, se ve en la cancha, no se miente, se puso bien con el correr de los días, cada vez mejor. Él es gol, jugamos mucho mejor cuando jugamos cortos y no tiene que hacer trayectos largos, cuando tiene que hacerlo, le viene bien que juguemos más corto".

Pues las redes tienen, como usted sabe señor lector, mucho de mentiras, miseria humana y cobardía. Un poco de todo fue una placa que le armaron y empezaron a viralizar como declaraciones de su autoría.

PlacaPipo.jpg

Por eso, como sucedió hace poco con Gabriel Heinze, el orientador rojinegro se encargó de dejar en claro que se trató de una mentira en su cuenta oficial de Twitter.