El duelo Colón-Atlético Mineiro en las estadísticas

Colón tiene otra cita con la historia. Este jueves, desde las 21.30, disputará su primera semifinal de Copa Sudamericana, cuando reciba a Atlético Mineiro en el estadio Brigadier López.

Será la primera vez que el Sabalero juegue esta instancia de la competencia, aunque la segunda en un certamen Conmebol, tras haber disputado las semis de la Conmebol 1997 donde perdió contra Lanús.

El equipo de Pablo Lavallén viene de eliminar a Zulia de Venezuela, con quien perdió de visitante y ganó de local. Por su parte, el Gallo viene de vencer en los dos partidos a La Equidad de Colombia.

Colón y Atlético Mineiro se enfrentarán por primera vez en competencias Conmebol. En tanto, será la cuarta oportunidad en la que un equipo de Argentina se enfrente a uno de Brasil

En semifinales de la Sudamericana: los argentinos avanzaron en las dos primeras series (2003 - River vs. São Paulo, 2004 - Boca vs. Internacional) y perdieron en la más reciente (2016 - San Lorenzo vs. Chapecoense).

Además, será la segunda vez que Colón dispute semifinales en una competencia Conmebol; la anterior ocasión fue en la Copa Conmebol de 1997 y quedó eliminado ante Lanús.

Atlético Mineiro avanzó en ocho de las nueve semifinales de eliminación directa que disputó en competencias Conmebol; solo quedó eliminado en la Copa Mercosur 2000, contra Palmeiras.

En tanto, Atlético Mineiro acumula cinco victorias seguidas en la Sudamericana; dos triunfos más de los que había logrado en sus 19 juegos previos en la competencia (3 victorias, 6 empates y 10 derrotas).

Colón, por su lado, mantuvo su valla invicta en cinco de sus ocho partidos en la Sudamericana 2019 (5 victorias, 1 empate y 2 derrotas); la misma cantidad de ocasiones que en sus anteriores 32 partidos en competiciones Conmebol.

Por su lado, que Colón ha recibido 135 faltas en la Sudamericana 2019; la mayor cantidad en la edición.

Ningún jugador participó en más goles que Luis Rodríguez (2 goles, 4 asistencias), de Colón, en la Sudamericana 2019; es el jugador del Sabalero que intentó más remates (19) en la actual edición de la competencia.

Atlético Mineiro ha anotado, a través de balón parado, cuatro de sus nueve goles en la Sudamericana 2019: ningún equipo tiene más en el torneo.

También el Gallo acertó al arco cuatro remates más de los que permitió (12-8) jugando como visitante en la Sudamericana 2019; la mayor diferencia a favor entre los equipos que jugaron más de un partido fuera de casa en la competencia.