El futuro incierto de Tomás Sandoval en Colón

¿Por qué Tomás Sandoval no juega en Colón? Durante el ciclo de Pablo Lavallén siempre se buscó un tradicional 9, pero pese a estar a disposición nunca estuvo entre las prioridades. Se fue a buscar al paraguayo Jorge Ortega, que apenas tuvo un puñado de minutos y por si fuera poco, tuvo la chance de estar en el segundo tiempo de la final de la Copa Sudamericana sin generar cambios positivos. Un claro error de todas las partes. Después con Diego Osella tampoco y con Eduardo Domínguez sigue trabajando diferenciado.

En su momento Pancho Ferraro mencionó que no lo veía con nivel para Primera y que le serviría irse a otro club en busca de rodaje para después tener otra chance en Colón. La puerta pareció abrirse a comienzos de este año con una propuesta de Mantova de Italia, sin embargo, no hubo acuerdo, el libro de pases cerró y terminó quedándose.

Tomás Sandoval.jpg Tomás Sandoval estaría hoy "separado" en el plantel de Colón. Prensa Colón

Cuesta explicar los motivos que le fueron restando posibilidades a Tomás Sandoval. Su transferencia a Europa no se concretó porque para hacerlo debía renovar su contrato que expiraría en junio de 2021, pero como se habría negado todo se enfrió y por eso trabajó en todo momento junto a Braian Galván, que también estaría separado por su salida a Colorado Rapids a mitad de año luego de firmar un precontrato seis meses antes de que quede libre.

En declaraciones, el actual DT de Colón, Eduardo Domínguez, mencionó respecto a la situación del delantero santafesino que recién estaría saliendo de una lesión que no le permitía estar a la par de sus compañeros y que no estaba al tanto de que estuviera "colgado". El club no dio a conocer ningún parte oficial –como la mayoría de las veces– para aclarar este panorama, que deja más dudas que certezas.

Tomás Sandoval Tomás Sandoval lleva jugador 24 partidos y marcó seis goles. ¿Tendrá chances con Eduardo Domínguez?

Una situación al menos llamativa, ya que irrumpió en la máxima categoría a los 17 años (con gol incluido ante Olimpo), se pensaba que podía ser la gran apuesta a futuro. Con el uruguayo Paolo Montero se ganó la titularidad, pero luego en el primer ciclo de Eduardo Domínguez debió remarla un poco más. Con Lavallén solo estuvo en el cotejo ante Deportivo Municipal de Perú por la Copa Sudamericana, donde marcó dos tantos en el partido disputado en Santa Fe que sirvieron para liquidar la serie de primera fase.

A poco de cumplir los 21 años (30 marzo 1999) no pudo explotar y acaparar muchas de las expectativas que había. Lleva 24 partidos en Colón y marcó seis goles, pero el promedio es más alto si se saca en proporción a los minutos jugados, ya que en muchas oportunidades ingresó en los segundos tiempos.

sandoval Eduardo Domínguez mencionó que el delantero de Colón, Tomás Sandoval, venía lesionado.

Ahora el fútbol se paró por la pandemia del coronavirus y, ante los rumores sobre si continuará la Copa Superliga, el futuro de Tomás Sandoval en Colón es cada vez más incierto. Esto solo se sabrá si Eduardo Domínguez lo vuelve a tener en cuenta o si es un castigo de la dirigencia. Veremos...