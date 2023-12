La FIFA confirmó a Toto Iñiguez en Londres: "Es un placer representar a Colón y la Argentina"

Daniel Iñiguez fue contactado por FIFA para viajar a Londres, ya que llegó a la instancia final por el premio The Best al mejor hincha. "Tengo mucha fe", tiró

Toto Iñiguez, el hincha de Colón nominado al premio The Best, viajará a la gala de la FIFA en Londres.

En septiembre de este año, la FIFA entregó las nominaciones a los Premios The Best y Colón sumó un representante muy particular. La historia de Toto Iñiguez recorrió en segundos el planeta.

En las últimas horas, los organizadores se contactaron con Iñiguez para asegurar su presencia en la gala final, a celebrarse en Londres.

En un mano a mano con UNO Santa Fe admitió que "el miércoles se comunicaron conmigo, un encargado de FIFA, quieren que participemos de la final, quedamos tres finalistas, es un placer para mí representar a Colón y a toda la Argentina".

Más adelante dijo que "empezamos el pasaporte para tramitar el vuelo, puedo ir con un acompañante y mi hijo, así que estaré si Dios quiere con mi esposa y mi hijo".

Toto2.jpg Iñiguez representará a Colón y el país en la gala 2024 de los premios The Best. UNO Santa Fe

Toto puntualizó que "quieren que estemos el 14 de enero, el 15 es la ceremonia y el 16 regreso a casa. El acto se realizará en Londres. Es una invitación de FIFA, se encargan todos ellos".

En otro tramo de la charla subrayó que "mi vida cambió aquella vez, no quería ilusionarme, no sabía si tenía que viajar o no, mis hijas cuando FIFA me manda eso, somos cinco, van sabiendo todo lo que me van diciendo, va a ser para bien de toda la familia".

Y luego, destacó: "Es algo que ahora estoy tranquilo, se lo que tengo que hacer, voy con Fer y Tiziano, voy a disfrutar a pleno, en mi vida imaginaba subir a un avión, más allá del resultado. Ellos mandan la invitación, la votación cerró, no se quien gana".

Antes de su despedida no dudó en decir que "al hincha de Colón le digo gracias, por ellos compartieron nuestras imágenes, que nos hayan nominado es mucho, estoy orgulloso de representar a todos los sabaleros, se que me votó mucha gente. Tengo mucha fe en poder ganar".