El mal campo de Atlético de Rafaela, otro escollo para Colón en un momento límite

El Sabalero sabe que necesita los puntos como el agua para intentar asegur un mejor lugar en el Reducido y la Crema lo propio para salir del descenso, por lo que será un escenario apremiante, pero con diferentes realidades.

El Rojinegro que demostró que de visitante no es tan confiable y tendrá la misión también de fortalecerse en un momento caliente. Pero además de todo el contexto, ya que habrá solo hinchas locales, estará otro tema a superar: el mal estado del campo de juego del Nuevo Monumental.

La cancha de Atlético de Rafaela, otro escollo para Colón

Tiene una de las dimensiones más reducidas de la divisional, con 96 x 65 metros, a lo que se suma lo desprolijo del césped. Incluso, informaciones que llegan de Rafaela dan cuenta de que está en "su peor momento" del año. Tanto es así como se evita entrenar ahí para preservar la cancha.

Colón hasta acá mostró muchos problemas para adaptarse a terrenos que distan del Brigadier López, por lo que es un detalle no menor. Estuvo 10 partidos sin ganar fuera de Santa Fe y recién rompió la sequía contra Almagro. Ahora hace dos que no cae en la ruta, ya que empató en Resistencia contra Chaco For Ever.

campo de juego Atlético de Rafaela.jpg El campo de juego del estadio Nuevo Monumental de Atlético de Rafaela luce en malas condiciones previo al partido ante Colón.

La Crema saca como puede provecho de esto, por que seguramente el DT Diego Osella ya debe haber tomado nota. Un Colón que precisa ganar para asegurarse su lugar en el Reducido, pero que deberá batallar con varias cosas para alcanzarlo, además del adversario.