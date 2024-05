El mensaje motivador de Colón luego del segundo traspié en la Primera Nacional

Colón ya lanzó la venta de entradas para el partido ante Chaco For Ever

Colón tendrá un "viejo conocido" como árbitro para el duelo ante Chaco For Ever en Santa Fe

Claramente el Sabalero no estuvo en su mejor noche y, tal como sucedió ante Gimnasia de Mendoza, cuando perdió el invicto, nunca le encontró la vuelta al plan del rival y se repitió en argumentos que no van con la identidad de este equipo: el pelotazo.

Así lo entendió el DT Iván Delfino en la charla con los medios, pero igual se mostró cauto y tranquilo. Como sabiendo que esto podía pasar y no es para alarmarse. Trató de verlo como un aprendizaje para lo que viene, cuando todavía no se está ni en la mitad del campeonato.

Colón arrancó la semana a pura motivación

Por eso, más allá de la amargura lógica, se arrancó este lunes una nueva semana apuntando todo a buscar la recuperación ante Chaco For Ever en el Brigadier López y por eso se apeló a una frase motivadora en redes que no demoró demasiado en repercutir en los hinchas.

"Es hora de levantarse, querido! El domingo nos vemos en casa. Ustedes, nosotros… a seguir todos juntos por el objetivo. ¡Vamos negro!".