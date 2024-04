El minuto a minuto de Brown de Adrogué ante Colón

Live Blog Post ST 45 minutos: notable victoria de Colón en Buenos Aires Con dos goles de Guille, más las anotaciones de Toledo y Jourdan, Colón goleó 4-0 a Brown de Adrogué JavierToledo.jpg

Live Blog Post ST 10 minutos: el cuarto de Colón en Adrogué!! Apareció Federico Jourdan para estirar la diferencia y poner el 4-0 de Colón sobre Brown de Adrogué Jourdan.jpg UNO / José Busiemi

Live Blog Post ST 0 minutos: Colón y Brown pusieron en marcha la parte complementaria Sin cambios en el conjunto rojinegro que golea 3-0 a Brown de Adrogué Toledo.jpg

Live Blog Post PT 46 minutos: se terminó la etapa inicial con goleada a favor de Colón Colón supera 3-0 a Brown de Adrogué, con dos goles de Braian Guille y el restante de Javier Toledo Toledo.jpg

Live Blog Post PT 38 minutos: llegó el tercero de Colón, otra vez Guille!! Cada vez que ataca, Colón estira diferencias sobre Brown de Adrogué: Guille y su doblete para el 3 a 0 GuilleColón.jpg

Live Blog Post PT 18 minutos: golazo de Colón!!, Guille de tiro libre Braian Guille por abajo y a la perfección marcó el 2-0 de Colón ante Brown de Adrogué Braian Guille 2.jpg Prensa Colón

Live Blog Post PT 8 minutos: gollll de Colón, lo hizo Javier Toledo Con un tanto del delantero Javier Toledo, Colón supera a Brown en Adrogué por 1 a 0, en cotejo válido por la 13ª fecha Toledo.jpg UNO / José Busiemi

Live Blog Post PT 0 minutos: Colón ya se mide con Brown en Adrogué Con un par de cambios respecto al partido anterior, Colón y Brown ya chocan en el Lorenzo Arandilla Formación.jpg

SÍNTESIS

Brown (A): Franco Aguirre; Carlos Aguirre, Mauro Luque, Rafael Sangiovanni, Nahuel Pereyra, Nicolás Herranz, Lautaro Lovazzano, Matías Nouet, Franco Pulicastro, Franco Benítez y Lucio Castillo. DT: Pablo Vico.

Colón: Manuel Vicentini; Julián Navas, Hernán Lópes, Paolo Goltz y Facundo Castet; Sebastián Prediger; Federico Jourdan, Nicolás Talpone, Braian Guille e Ignacio Lago; Javier Toledo. DT: Iván Delfino.

Goles: PT 8' Javier Toledo (C); 17' y 38' Braian Guille (C); ST 10' Federico Jourdan (C)

Cambios: ST 0' Tomás Patrizio y Agustín Palomeque x Franco Benítez y Lautaro Lovazzano (B); 13' Francisco Nouet y Sergio Modón x Mauro Luque y Lucio Castillo (B); 20' Christian Bernardi y Nicolás Leguizamón x Braian Guille y Javier Toledo (C); 23' Leonel Buter x Franco Pulicastro (B); 27' Alexis Sabella x Federico Jourdan (C); 35' Bruno Juncos y Cristian Vega x Sebastián Prediger e Ignacio Lago (C).

Amarillas: Nouet, Aguirre, Palomeque (B); Jourdan, Toledo, Navas (C)

Árbitro: Sebastián Martínez.

Cancha: Lorenzo Arandilla.