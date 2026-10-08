El momento de Giménez: busca recuperar confianza en Colón en el tramo final

La lesión de Budiño le devuelve protagonismo a Tomás Giménez, que tendrá una nueva oportunidad para recuperar confianza y mostrar su mejor versión en Colón.

Tomás Giménez tendrá una nueva oportunidad en el arco de Colón tras la lesión de Matías Budiño.

La lesión de Matías Budiño modificó los planes de Colón para la recta final de la Primera Nacional y le devolvió protagonismo a Tomás Giménez. El arquero tendrá la responsabilidad de custodiar el arco sabalero en los próximos compromisos y afrontará el desafío con un objetivo claro: encontrar su mejor versión y aprovechar la oportunidad para demostrar sus condiciones.

Una oportunidad para recuperar confianza

Budiño había logrado afirmarse como titular durante buena parte de la campaña y acumuló 28 partidos en la Primera Nacional durante 2026, con 2.475 minutos. Su ausencia representa una baja importante, pero también genera el escenario para que Giménez vuelva a tomar protagonismo.

El arquero ya tuvo participación durante la actual temporada. Disputó tres encuentros y acumuló 225 minutos, en los que consiguió mantener el arco en cero. Esos números le permiten llegar a esta nueva posibilidad con un antecedente positivo y, sobre todo, con la intención de sostener las buenas sensaciones.

Para Giménez, el desafío no pasa por ocupar el lugar de otro compañero de manera definitiva, sino por responder cada vez que le toque estar y recuperar las mejores sensaciones dentro de la cancha.

En un puesto donde la confianza tiene un peso determinante, sumar minutos puede convertirse en una herramienta importante para que el arquero vuelva a sentirse protagonista y pueda mostrar sus principales virtudes.

Delfino vuelve a confiar en un arquero que conoce

El vínculo entre Giménez y Delfino no es nuevo. El entrenador fue quien impulsó su llegada a Colón en 2024 y conoce de primera mano sus características, su manera de trabajar y las condiciones que puede ofrecerle al equipo.

Durante aquella temporada, Giménez tuvo participación en tres partidos de la fase regular de la Primera Nacional, además de disputar un encuentro del Reducido y dos partidos correspondientes a la Copa Argentina.

En 2025 también tuvo un período con mayor continuidad y disputó 15 encuentros de la Primera Nacional. Sin embargo, durante la presente campaña quedó detrás de Budiño en cuanto a cantidad de minutos.

Ahora el contexto volvió a cambiar y el arquero tendrá nuevamente la posibilidad de mostrarse.

Un momento importante para Colón

La oportunidad llega en una etapa particularmente importante para el Sabalero. Colón ocupa actualmente el quinto puesto de la Zona A y busca llegar de la mejor manera al Reducido, donde cada detalle puede terminar siendo determinante.

Por eso, la presencia de Giménez adquiere relevancia. El equipo necesita mantener una estructura sólida y encontrar respuestas en cada una de sus líneas, especialmente en un puesto tan determinante como el arco.

El arquero sabe que tendrá que asumir la responsabilidad de reemplazar temporalmente a Budiño, pero su mirada estará puesta en su propio rendimiento. La prioridad será transmitir seguridad, aprovechar cada intervención y recuperar la confianza necesaria para sentirse nuevamente en plenitud.

Los tres partidos que disputó este año y en los que no recibió goles representan un punto de partida alentador. Ahora deberá trasladar esas buenas señales a los próximos compromisos.

Para Giménez, entonces, aparece una nueva posibilidad de demostrar sus condiciones. No se trata de una carrera contra nadie, sino de aprovechar el momento, encontrar su mejor versión y aportar desde el arco a un Colón que atraviesa una etapa decisiva de la temporada.