José Vignatti mantiene su postura de prescindir de Néstor Gorosito como DT de Colón, aunque por una razón muy particular seguirá en su cargo.

Había una gran expectativa en el mundo Colón sobre la chance de ganar el Clásico Santafesino después de más de 10 años en el Brigadier López, ya que como nunca antes llegó como gran candidato. Sin embargo, los dirigidos por Néstor Gorosito estuvieron lejos de emular lo hecho en el segundo tiempo ante Argentinos Juniors, y no pudieron con un Unión que arribaba de una durísima derrota ante Platense en Vicente López.

Vignatti tenía la decisión firme de prescindir de Néstor Gorosito como entrenador, como lo adelantó UNO Santa Fe y lo replicaron otros medios de la ciudad. Pero lo concreto es que el presidente no encontró el aval del resto de los dirigentes más importantes de Colón, y fue entonces que se terminó conviniendo no tomar ningún tipo de decisión al respecto.

Hubo un encuentro entre Gorosito y Miguel Abbondándolo, colaborador de la CD de Colón, en Buenos Aires donde se empezaron a limar algunas diferencias, y otra más en Santa Fe, admitida por el mismo entrenador, donde participaron algunos dirigentes, entre ellos Vignatti, quien seguía firme en su postura de abortar este proceso deportivo.

Vignatti no solo que no comparte algunas de las decisiones que toma Néstor Gorosito, no solo en esta parte de la temporada, sino también las que adoptó en el torneo anterior. Y la gota que rebalsó el vaso fue el pedido de un aumento del 30% de sus haberes, que fue en el mejor momento deportivo de Colón en esta parte de la temporada, el cual escapó a lo que estaba estipulado en el contrato, el cual vence el próximo 31 de diciembre.

La derrota ante Barracas Central fue un golpe duro para Colón en su carrera por mantenerse en la Liga Profesional pero también para el mismo Gorosito, quien en el vestuario del Tomás Adolfo Ducó les deslizó a sus jugadores la decisión de dar un paso al costado, aunque fue convencido que no tome esa medida por parte de los referentes del plantel.

Esta derrota fue un argumento más para el descontento que tiene Vignatti con este presente de Colón, aunque entendió que hoy la única alternativa es tratar de terminar de la mejor manera con Gorosito como entrenador. Se concluyó en que el respaldo de la CD, sumado al de los jugadores, es el mejor antídoto para salir del fondo de la tabla de posiciones, aunque en realidad no se avanzó más a fondo en la salida de Pipo ya que la primera opción para sucederlo era Ricardo Zielinski, quien terminó en las últimas horas acordando su llegada a Lanús.

De esta manera, el partido ante River del próximo jueves 19 de octubre, a las 18.30, en el Brigadier López, será clave para saber si el proyecto deportivo en Colón continuará o no con Gorosito al frente, en un tramo final y decisivo de una temporada que lo tiene al equipo en terapia intensiva desde lo deportivo y matemático.