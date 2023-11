El pedido especial de la Seguridad a los hinchas de Colón para el desempate en Rosario

Lógico que esto también es un tema que ocupa a los organismos de control producto de cómo está la ciudad epicentro y el posible encuentro de hinchas, pese que la relación es de respeto. En este sentido, el subsecretario de Seguridad Preventiva de la provincia de Santa Fe, Gustavo Puchetta, contó en LT10 que están tomando cartas en el asunto.

Con foco sobre todo en contener a las dos facciones de la barra sabalera (Los de Siempre y la Negrada): "Tenemos la información que estarían por viajar las dos partes, pero está la directiva de trabajar en la prevención para evitar cruces. Por eso dispusimos el seguimiento desde Santa Fe hasta el estadio. La meta es evitar incidentes. Eso sí, como todos, deberán tener su correspondiente entrada y luego veremos cómo los distribuimos en el estadio, aunque ya tenemos un bosquejo".

hinchas colón tribuna.jpg La Seguridad de la Provincia espera por las dos facciones de la barra de Colón en Rosario para el desempate. UNO Santa Fe / José Busiemi

Asimismo, agregó: "Implementaremos controles de alcoholemia en todo el trayecto por ambas vías, ya sea por Autopista como por Ruta 11. Debe dar cero, como marca la ley".

En otro tramo de la charla, le hizo un pedido a la gente: "Recomendamos que, aquellos que no tengan entradas, no viajen, porque no tienen un lugar asignado para que estén en Rosario. El consejo es que no viajen, pese a que somos conscientes de que esto pase, sobre todo para evitar problemas en un lugar céntrico".

Detalles del operativo

La popular de Colón será la ubicada en la cabecera Norte del estadio Marcelo Bielsa de Newell's, en tanto la platea será la del lado Este, con 2.500 personas ubicadas en la parte baja, la Sur vacía y la alta ocupada por otros 4.500 espectadores, es decir en un 75% de su capacidad.

Se determinó que no se permitirá el ingreso de banderas telones, pero sí se permiten los tirantes, banderas de 2 metros por 1 sin caños metálicos y plásticos duros, y se autorizan instrumentos musicales. Se prohíbe la pirotecnia, la venta de alcohol y el ingreso de elementos como paraguas.

hinchas colón 5.jpeg UNO Santa Fe | José Busiemi

Venta de entradas

Se venderán a través de la plataforma Deportick (www.deportick.com.ar). La venta de entradas será exclusivamente para los socios de ambas instituciones. En el caso de existir un remanente, recién ahí se las vendería a los no socios.

IMPORTANTE: Cada persona registrada podrá comprar un máximo de 4 entradas. En cada una de las entradas deberá indicarse el nombre, apellido y DNI de cada uno de los asistentes, los cuales deberán en todos los casos ser socios del club. Los precios serán los siguientes:

Popular Sur y Norte: socios $8.400 | No Socios $11.550

Tribuna Vieja Amelia y Platea Superior Este: socios $10.500 | No socios $13.650

Platea Tata Martino y Platea Inferior Este: socios $12.600 | No socios $15.750

En caso de empate en los 90 minutos de tiempo regular, habrá alargue de 30 minutos, dividido en dos tiempos de 15 minutos cada uno, y de seguir igualados, la definición se hará a través de penales.