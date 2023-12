El pedido de la agrupación de Ricardo Luciani a la CD de Colón

LEER MÁS: La figura de Colón que está en la mira de un equipo grande

Y agrega: "No hay dudas que el fracaso deportivo nos posiciona frente a una situación sumamente distinta, la perdida de la categoría significa entre otras cuestiones, la reducción de ingresos de forma impensada y entendiendo que no pueden seguir cometiéndose errores que perjudiquen a la Institución, es que debemos ponernos a trabajar, inmediatamente y con decisiones acertadas, para restituir a COLON al lugar de donde nunca debió irse".

José vignatti.jpg Jose Busiemi

Más adelante, la agrupación de Ricardo Luciani indica: "De manera inminente, se deben atender obligaciones contractuales diversas (jugadores, cuerpo técnico, personal del club, etc.), el futbol y el resto de las actividades tienen necesidades que no pueden esperar al resultado electoral, por ello, esta Comisión Directiva debe continuar con la gestión en forma diligente y responsable, respondiendo a cada una de ellas, como si el mandato no concluyera en breve, por lo cual es necesario que no se abandone la administración y se actúe diligentemente".

"Que, preocupa al suscripto como con seguridad también a la totalidad de los socios, los contratos de los futbolistas profesionales que vencen en el mes en curso, motivo por el cual no puede de ninguna manera no atenderse esa urgencia, debiendo procederse en consecuencia a diferentes negociaciones, llámese renovaciones, recisiones, etc. En virtud de lo manifestado, es que solicito se de participación y conocimiento de las negociaciones a efectuarse, a todos los candidatos que intervendrán en los comicios próximos, evitando contraer obligaciones más allá de lo estrictamente necesario y siempre priorizando los intereses y el patrimonio del Club", agrega dicho escrito.

LEER MÁS: Varios jugadores de actual plantel reclaman deudas en Colón

En tanto que también, se referencia: "Que, preocupa también la situación de los jugadores de las divisiones inferiores, respecto de los cuales y bajo ninguna circunstancia, puedan ser desafectados y/o liberados, reitero, sin conocimiento de los candidatos a presidente en las elecciones venideras. Que, asimismo he tomado conocimiento que la semana próxima se llevara a cabo una reunión en AFA para tratar temas vinculados a la forma de jugar el nuevo torneo que demos afrontar y es necesario que se nos informe quien asistirá en nombre y representación de la institución, al igual que es de mi interés conocer el alcance la misma, temas a tratarse y demás circunstancias vinculadas".

Y se cierra: "Que lo antes manifestado constituyen algunas de las cuestiones centrales respecto de los cuales considero que la actual administración no puede desatender, puesto que sin dudas tendrán una fuerte incidencia en la próxima gestión, ya sea para la obtención de recursos o bien, para el cumplimiento de diversos compromisos y obligaciones ya asumidas".