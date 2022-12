El Pulga Rodríguez, Bernardi y las dos caras de la moneda

En las últimas horas, el presidente de Colón José Vignatti se refirió a las salidas del club de Christian Bernardi y del Pulga Rodríguez. Marcando la diferencia entre ambos "Es la cara opuesta a Bernardi, que se fue de la mejor manera. La obligación de él es seguir, si no quiere hacerlo es voluntad de él. La excusa que sacó no es aceptada. Todos los años cuando finalizaba el año empezaba la novela y ahora no fue la excepción", aseguró el máximo dirigente sabalero.