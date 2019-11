El Pulga Rodríguez se vistió de héroe y Colón ganó una final ante Estudiantes

Colón puso el corazón y venció a Estudiantes de La Plata por 3-2, en el Brigadier López, en el marco de la fecha 14 de la Superliga. Luis Miguel Rodríguez (PT 9' y ST 14') y Braian Galván (ST 20') anotaron los goles del Sabalero, mientras que Edward López (PT 23') y Gastón Fernández (PT 34') convirtieron para el Pincha.

De esta manera, el Sabalero terminó ganando un partido vital en el aspecto anímico que sirve a futuro para dar vuelta la página de la final perdida en la Copa Sudamericana.

Fue un partido difícil de explicar y que jamás estuvo emparentado con la lógica, porque cuando Colón ganaba con justicia Estudiantes lo empató, lo paso a ganar y dominó a voluntad.

El Sabalero arrancó el partido como si hubiese sido el campeón de la Sudamericana, con el ánimo bien arriba, con mucha intensidad, ganando las divididas y llevándose por delante a un entonado Estudiantes.

Fue un comienzo que no muchos imaginaban, teniendo en cuenta el duro golpe recibido en Asunción. Para colmo el Pulga se reivindicó a los 9 minutos con un golazo de tiro libre, colocando el balón junto al palo izquierdo del arco defendido Mariano Andújar.

Con la ventaja inicial el Sabalero siguió yendo al ataque no se conformaba con el 1-0. Alex Vigo remató por encima del horizontal y en otra acción Brian Farioli sacó un misil de zurda para que Andújar mandara la pelota al tiro de esquina.

Era todo de Colón, mientras que el Pincha no hacía pie más allá de las peligrosas corridas de Edward Lopez por izquierda. Pero justamente el Sabalero no pudo aprovechar su mejor momento como para marcar otro gol y lo pagó caro, ya que en una contra el Pincha lo empató.

Colón fue a buscar en una pelota quieta aumentar el resultado pero en la contra no supo relevar, se escapó Castro por derecha, Fernández habilitó al colombiano López, quien ingresando por izquierda abrió el pie para colocar el balón junto a un palo lejos de Burián.

Ese gol fue un click ya que a partir de allí Estudiantes fue el dueño del partido, comenzó a manejar el balón a voluntad y a controlar las acciones de juego. Colón corría detrás de la pelota, perdiendo todo tipo de protagonismo.

Por eso no extrañó que llegara el segundo del Pincha, esta vez Retegui escapó por derecha envió un centro que controló la Gata Fernandez y el 10 de media vuelta ajustició a Burián para establecer el 2-1.

Y siguió siendo mejor Estudiantes, haciendo circular la pelota y encontrando siempre algún jugador libre para recibir. El Rojinegro jugó bien esos primeros 20 minutos pero se pinchó y ya no tuvo respuestas futbolísticas como para intentar una reacción.

Y en el arranque del segundo tiempo la tónica fue idéntica ya que estaba mucho mejor el Pincha y se avizoraba que en cualquier momento llegaría el tercero.

Sin embargo, Colón tiene un jugador distinto que solo terminó ganando el partido, porque cuando todo era cuesta arriba el Pulga pescó una pelota adentro del área para establecer el empate y minutos después puso una asistencia maravillosa para que el tucumano Braian Galván, quien no jugaba hace ocho meses, definiera cruzado para el 3-2.

En una ráfaga Colón pasó de estar cerca de perder por más de un gol a ganar el partido y con el único fundamento futbolístico llamado Pulga Rodriguez. Ya con el 3-2 Estudiantes acusó el impacto y dejó de jugar como lo venía haciendo.

Y Colón, que deambulaba en la cancha, se contagió de la gente y comenzó a luchar el partido dando una muestra de carácter que parecía difícil de encontrar después de ir perdiendo el partido y con la mochila que traía desde Paraguay.

Hoy no importaba cómo jugara, el equipo debía sacar pecho y decir presente y lo hizo con muchas más ganas que fútbol y con un distinto llamado Luis Rodríguez, que cuando todo era oscuridad encendió la llama de la esperanza.

Embed

Síntesis

Colón (3): 1-Leonardo Burián; 13-Alex Vigo, 24-Guillermo Ortiz, 6-Emanuel Olivera y 28-Marcelo Estigarribia; 23-Cristian Bernardi, 8-Fernando Zuqui, 14-Federico Lértora y 27-Brian Farioli; 10-Luis Rodríguez y 19-Wilson Morelo. DT: Pablo Lavallén.

Estudiantes (2): 21-Mariano Andújar; 14-Facundo Sánchez, 6-Jonathan Schunke, 30-Juan Fuentes y 3-Iván Erquiaga; 17-Manuel Castro, 4-Iván Gómez, 23-Enzo Kalinski y 28-Edward López; 19-Mateo Retegui y 10-Gastón Fernández. DT: Gabriel Milito.

Goles: PT 9' Luis Rodríguez, de tiro libre (C); 23' Edward López (E) y 34' Gastón Fernández (E); ST 14' Luis Rodríguez (C) y 20' Braian Galván (C).

Cambios:

Estadio: Brigadier López.

Árbitro: Germán Delfino.