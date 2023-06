El repaso por todos los fallos arbitrales que perjudicaron a Colón

LEER MÁS: Nacho Chicco: "Lamolina le robó la victoria a Colón"

"Que se dejen de joder. No me favorezcan pero no me liquiden, cobren lo que debe ser. El otro día penal, hoy también. ¿Qué va a decir que no vio el tirón de camiseta? Que se dejen de joder. Uno es respetuoso pero no boludo; todo el mundo lo ve", lanzó Néstor Gorosito Gorosito en la conferencia de prensa post empate sin goles, en el estadio Ciudad de Vicente López, ante Platense.

En varias conferencias de prensa luego de los partidos desde que llegó Néstor Gorosito a Colón se refirió a las actuaciones del VAR, como por ejemplo en su debut ante Huracán, con el gol que le anularon a Santiago Pierotti por una supuesta infracción. A esta jugada constantemente la recuerda el entrenador sabalero, al referirse de los fallo adversos.

"Desgraciadamente no sé qué cobró el árbitro en el gol", manifestó Néstor Gorosito, el domingo 26 de febrero, tras el empate 1-1 entre Colón y Huracán, en el estadio Brigadier López, cuando el árbitro Nazareno Arasa le anuló un gol a Santiago Periotti por una supuesta infracción.

https://twitter.com/felipepaezDT/status/1631647678655508484 ACCIONES OFENSIVAS VS HURACAN:

Observamos una disposición táctica de 1-3-4-3 con posesión. Son los laterales Delgado / Meza o Schott quienes ocupan el largo del carril externo, Arrua y Pierotti se ubican por dentro junto al delantero Benitez.#COLON #HURACAN #GIMNASIA #CGE #LPF pic.twitter.com/SDnHHVIMG1 — ANALISISTACTICOFP (@felipepaezDT) March 3, 2023

En tanto, que tras el empate 2-2 ante Independiente, donde el árbitro Nicolás Lamolina le dio un penal a Colón por una falta que dejó muchas dudas de Carlos Arrúa, luego le dio otro al Rojo luego que Paolo Goltz agarrara la pelota con las manos en un saque de meta y en el final le concediera uno al Sabalero por otra intervención del VAR, por la falta a Wanchope Ábila, fue duro en conferencia de prensa y luego en diálogo con algunos medios nacionales.

Embed

"Se pueden equivocar los árbitros, sí. Como nos equivocamos todos. Ahora, cuando es en forma sistemática para un lado, te genera impotencia. Es tu laburo, estás representando a un club, un grupo. Te das cuenta a los cinco minutos", fue lo primero que dijo Pipo en diálogo con TyC Sports. Y agregó: "Vamos a hilar fino, Giménez estaba pisando el área. El que cobra el penal es Ariel Scime. Nicolás Lamolina decía que no. Scime está en la línea. En la jugada se ve bien claro. Estaban desesperados... Se hace difícil".

Mientras que Néstor Gorosito también se mostró muy enérgico y ofuscado tras el penal que no le concedió el árbitro Sebastián Martínez a Colón, en el empate 2-2 ante Talleres, de la fecha 11, luego de revisarla en el VAR. "La vio completamente, fue claro, no hay excusas para cobrar, no hay interpretación, fue penal, es claro. Después se equivocó en situaciones que pueden ser para ambos lados, me da rabia la injusticia. Un 3 a 0 era lapidario, ellos con el 2 a 0 estaban mejor con la pelota, en el primer de ellos llegó muy solo, aún no la vi", remarcó Pipo tras el partido del pasado jueves.

https://twitter.com/SC_ESPN/status/1646602376328118272 Santiago Pierotti cayó y... NO HAY PENAL PARA COLÓN. ¿Qué te parece?



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYBaMQ pic.twitter.com/s59VNiKrqX — SportsCenter (@SC_ESPN) April 13, 2023

Mientras que terminó de estallar en el empate sin goles ante Platense en el Ciudad de Vicente López, y destacó: "Que se dejen de joder, otra vez no nos cobran un penal clarísimo, no quiero que me favorezcan, que cobren lo que corresponde. El otro día también, no sé qué puede decir el VAR, que no vieron el tirón de camiseta. Que se dejen de romper las.... Todo el mundo vio que fue penal, no hay forma de decir que no".

https://twitter.com/SC_ESPN/status/1648057573562802177 SE ENOJÓ PIPO: todo Colón reclamó penal por un agarrón dentro del área. ¿Qué te pareció?



#ESPN 2 pic.twitter.com/xgFndCT7Fj — SportsCenter (@SC_ESPN) April 17, 2023

Y en el final, remarcó: "Tengo 58 años, jugué a la pelota desde que nací, mira si uno sabe o no sabe cómo son. Me genera mucha impotencia, si vos protestas sos llorón, si insultas sos histérico. Hay que cobrar lo que corresponde, a favor o en contra. ¿Cómo el VAR no ve el penal? Es alevoso. No lo veo como algo personal, no es hacia mí. Pero hay cosas que no entiendo, el gol que anulan contra Huracán, el penal del otro día, hoy. Me molesta que se diga la mentira. Para eso está el VAR, para aclarar las cosas, yo no tengo la verdad, pero hay cosas que para uno sí y otros no. El tema de interpretaciones es una cagada, tiene que ser claro para todos iguales, con eso que se pierde la esencia se oscurece todo".

LEER MÁS: Picco: "A Colón le metieron la mano en el bolsillo"

Luego llegó el partido ante Instituto, donde el 13 de mayo Luis Lobo Medina no expulsó a Alex Rodríguez por un codazo artero contra Rafael Delgado. La Gloria se terminaría quedando con la victoria por 1-0, en el final, con un tanto de Adrián Martínez en Alta Córdoba.

https://twitter.com/LAF_Mundial/status/1668758679733301248 AHORA LO HURTARON A COLÓN, QUE IGUAL GANÓ



Nazareno Arasa sancionó penal a Wanchope Ábila pero el VAR (Pablo Dóvalo) llamó por un ‘offside’ que sólo él vio.



El Sabalero igual venció a Estudiantes 1-0 y le sacó un invicto de 16 partidos

pic.twitter.com/dKOSwuzZql — Liga Argentina de Futbol (@LAF_Mundial) June 13, 2023

En el partido de la fecha pasada ante Estudiantes el fallo no tomó tanta relevancia como consecuencia que Colón se terminó quedando con la victoria. pero Nazareno Arasa no le dio un penal a Colón, el cual fue a chequear al VAR, por un offside muy polémico de Baldomero Perlaza. Luego revisó otro que concedió por una supuesta mano, pero luego lo revirtió a merced de la tecnología. Hasta llegar a este domingo, donde NIcolás Lamolina y sin el videoarbitraje funcionando, le dio un penal inexistente a Rosario Central.

https://twitter.com/lacentrald_sf/status/1657543962385698816 #Colón | LA POLÉMICA DEL PRIMER TIEMPO



A los 5 minutos Rafael Delgado recibió un codazo de Axel Rodriguez



El árbitro Luis Lobo Medina amonestó al futbolista de Instituto. Desde el VAR, Dóvalo y Merlos no llamaron al juez



¿Qué te pareció la jugada? ¿Era para roja? pic.twitter.com/56e4grm9ov — LA CENTRAL DEPORTIVA (@lacentrald_sf) May 14, 2023