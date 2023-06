Nacho Chicco: "Lamolina le robó la victoria a Colón, es un ridículo"

Los jugadores de Colón que pararon a hablar con los medios tras el partido ante Rosario Central cargaron con todo contra el árbitro Nicolás Lamolina, quien le dio un penal inexistente al local por una supuesta falta de Leonel Picco a Damián Martínez, cuando no funcionaba el VAR, que luego se encargó de estampar el 1-1 Alejo Véliz.

La polémica de la noche en Rosario: Lamolina cobró penal por esta acción, pero no pudo revisarla porque no funcionaba el VAR. De allí llegó el 1-1 de Véliz. #LigaProfesional

Pero no se quedó allí, y el arquero de Colón disparó nuevamente contra el árbitro Nicolás Lamolina, quien le dio un penal a Central el cual no pudo ser revisado porque no había señal en el VAR: "Chapeamos que somos la liga de los campeones del mundo y es un papelón. Nos vienen bombardeando bastante".