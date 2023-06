Picco: "A Colón le metieron la mano en el bolsillo"

Leonel Picco no se guardó nada, como la mayoría de los jugadores de Colón que abandonaba el Gigante de Arroyito, mascullando bronca después de una jugada que cambió el resultado a favor.

Más adelante reconoció que "en el mejor momento del equipo después del gol, que te arrebaten así duele mucho. Es muy difícil, se te cruzan muchas cosas, cuánto hace que no pierde en esta cancha. Te sentís estafado y robado. Hay que agachar la cabeza y comer mierda. Tenemos que volver a jugar como los últimos cuatro partidos".

Picco aclaró que "saco la pierna porque veo que llego tarde y con la zurda pateo pero no lo toco. Me saca amarilla por el penal, voy al VAR dije, pero está seguro que no toco. En el final del partido al ayudante de Pipo le pidió disculpas".

Y luego, remató: "Se da cuenta que se equivocó pero no sabía cómo volver atrás porque no había VAR. Se paró un momento, después volvió. Antes de salir nos dijo que no andaba, después funcionaba. Te da por las pelotas que pasen estas cosas. Prepotente, cobraba cualquier cosa. Que te roben así da vergüenza".