Uno Santa Fe | Colón | Colón

Jourdan se despidió de Colón: "Orgulloso de haber estado en este momento tan difícil"

El ciclo de Federico Jourdan en Colón llegó a su final y se despidió con un mensaje emotivo en sus redes sociales

Ovación

Por Ovación

10 de diciembre 2025 · 16:35hs
Jourdan se despidió de Colón: Orgulloso de haber estado en este momento tan difícil

Prensa Colón

El ciclo de Federico Jourdan en Colón llegó a su final y el propio jugador eligió darle cierre de la forma más personal posible: con un mensaje en sus redes sociales, donde plasmó lo que significaron estos dos años vistiendo los colores que lo acompañan desde chico.

• LEER MÁS: Medrán ahora sí pone en marcha la pretemporada en Colón y varios referentes se despidieron

Después de acordar su desvinculación, el volante expresó que haber llegado al Sabalero fue un privilegio que siempre imaginó. Lo definió como una etapa que le permitió cumplir un sueño de hincha, algo que lo marcó más allá de lo estrictamente futbolístico. Pero también dejó ver el costado más doloroso de su salida: el sentimiento de no haber estado a la altura de sus propias expectativas dentro de la cancha.

• LEER MÁS: El nuevo Colón de Medrán, con la chance de viajar a Uruguay para jugar amistosos

En su publicación, Jourdan evitó excusas y habló con honestidad. Reconoció que se va con la sensación de que podría haber aportado más. El mensaje generó rápida respuesta en redes, donde muchos simpatizantes destacaron su entrega y la forma respetuosa en la que decidió cerrar esta etapa.

• LEER MÁS: José Alonso: "Queremos poner a Colón de pie, la mística no se negocia"

Mientras Colón continúa ajustando el plantel en plena pretemporada con varios movimientos, la despedida de Jourdan quedó como una de las más emotivas, no por los números ni por la estadística, sino por el profundo vínculo sentimental que unió al jugador con la camiseta rojinegra.

Federico Jourdan 2.jpg
Federico Jourdan se despidi&oacute; de Col&oacute;n.

Federico Jourdan se despidió de Colón.

Jourdan se despidió de Colón

"Si hay algo que duele es despedirse del club en donde creciste. Pero estoy orgulloso de haber estado en este momento tan difícil para todos. Me despido y agradezco los momentos que pasamos con mis compañeros y personas que compartimos estos dos años en el club.

Me quedo con el primer gol.. el mas lindo para mi! El que soñaba desde chico cuando me ponía esta camiseta hermosa. Hasta siempre negro...".

Embed

Colón Federico Jourdan mensaje
Noticias relacionadas
el tanque que estaria en la mira de colon para reforzar el ataque

El tanque que estaría en la mira de Colón para reforzar el ataque

medran ahora si pone en marcha la pretemporada en colon y varios referentes se despidieron

Medrán ahora sí pone en marcha la pretemporada en Colón y varios referentes se despidieron

el nuevo colon de medran, con la chance de viajar a uruguay para jugar amistosos

El nuevo Colón de Medrán, con la chance de viajar a Uruguay para jugar amistosos

jose alonso, a fondo: no venimos a especular, queremos poner a colon de pie

José Alonso, a fondo: "No venimos a especular, queremos poner a Colón de pie"

Lo último

Inminente desembarco del estacionamiento medido en el Puerto de Santa Fe: Habrá una cantidad importante de dársenas

Inminente desembarco del estacionamiento medido en el Puerto de Santa Fe: "Habrá una cantidad importante de dársenas"

Clubes náuticos de Santa Fe respaldaron los test de alcoholemia en el río: preocupa la poca formación de navegantes

Clubes náuticos de Santa Fe respaldaron los test de alcoholemia en el río: preocupa la poca formación de navegantes

Medrán quiere otro arquero y Colón inició charlas por Matías Budiño

Medrán quiere otro arquero y Colón inició charlas por Matías Budiño

Último Momento
Inminente desembarco del estacionamiento medido en el Puerto de Santa Fe: Habrá una cantidad importante de dársenas

Inminente desembarco del estacionamiento medido en el Puerto de Santa Fe: "Habrá una cantidad importante de dársenas"

Clubes náuticos de Santa Fe respaldaron los test de alcoholemia en el río: preocupa la poca formación de navegantes

Clubes náuticos de Santa Fe respaldaron los test de alcoholemia en el río: preocupa la poca formación de navegantes

Medrán quiere otro arquero y Colón inició charlas por Matías Budiño

Medrán quiere otro arquero y Colón inició charlas por Matías Budiño

Barrio Yapeyú: tras ocho días sin agua, Assa reparó una pérdida en la red y regresó el servicio

Barrio Yapeyú: tras ocho días sin agua, Assa reparó una pérdida en la red y regresó el servicio

Hicieron un ranking de las mejores ciudades argentinas para vivir: qué lugar ocupa Santa Fe

Hicieron un ranking de las mejores ciudades argentinas para vivir: qué lugar ocupa Santa Fe

Ovación
El tanque que estaría en la mira de Colón para reforzar el ataque

El tanque que estaría en la mira de Colón para reforzar el ataque

El nuevo Colón de Medrán, con la chance de viajar a Uruguay para jugar amistosos

El nuevo Colón de Medrán, con la chance de viajar a Uruguay para jugar amistosos

La historia entre el Pulga y Colón no merecía terminar de esta manera

La historia entre el Pulga y Colón no merecía terminar de esta manera

Tras irse libre de Unión, Cádiz presentó a Dómina: Quiero llevar al club al lugar que merece

Tras irse libre de Unión, Cádiz presentó a Dómina: "Quiero llevar al club al lugar que merece"

José Alonso, a fondo: No venimos a especular, queremos poner a Colón de pie

José Alonso, a fondo: "No venimos a especular, queremos poner a Colón de pie"

Policiales
Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Escenario
Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Ainda llega a Santa Fe presentando Fuimos los dos, su último disco

Ainda llega a Santa Fe presentando "Fuimos los dos", su último disco

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles