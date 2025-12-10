Jourdan se despidió de Colón: "Orgulloso de haber estado en este momento tan difícil"

El ciclo de Federico Jourdan en Colón llegó a su final y se despidió con un mensaje emotivo en sus redes sociales

El ciclo de Federico Jourdan en Colón llegó a su final y el propio jugador eligió darle cierre de la forma más personal posible: con un mensaje en sus redes sociales, donde plasmó lo que significaron estos dos años vistiendo los colores que lo acompañan desde chico.

Después de acordar su desvinculación, el volante expresó que haber llegado al Sabalero fue un privilegio que siempre imaginó. Lo definió como una etapa que le permitió cumplir un sueño de hincha, algo que lo marcó más allá de lo estrictamente futbolístico. Pero también dejó ver el costado más doloroso de su salida: el sentimiento de no haber estado a la altura de sus propias expectativas dentro de la cancha.

En su publicación, Jourdan evitó excusas y habló con honestidad. Reconoció que se va con la sensación de que podría haber aportado más. El mensaje generó rápida respuesta en redes, donde muchos simpatizantes destacaron su entrega y la forma respetuosa en la que decidió cerrar esta etapa.

Mientras Colón continúa ajustando el plantel en plena pretemporada con varios movimientos, la despedida de Jourdan quedó como una de las más emotivas, no por los números ni por la estadística, sino por el profundo vínculo sentimental que unió al jugador con la camiseta rojinegra.

Jourdan se despidió de Colón

"Si hay algo que duele es despedirse del club en donde creciste. Pero estoy orgulloso de haber estado en este momento tan difícil para todos. Me despido y agradezco los momentos que pasamos con mis compañeros y personas que compartimos estos dos años en el club.

Me quedo con el primer gol.. el mas lindo para mi! El que soñaba desde chico cuando me ponía esta camiseta hermosa. Hasta siempre negro...".