El uno por uno de Colón en la derrota como visitante ante Central Córdoba

No hay caso para Colón, no puede ganar sumar un punto de visitante en la Superliga y llegó a 21 partidos sin ganar fuera de Santa Fe. Este sábado en la calurosa noche de Santiago del Estero estaba sumando una unidad de oro ante un rival directo, pero en el final de se quedó sin nada.

Sobresaliente y determinante actuación de Leonardo Burián sosteniendo el cero cuanto pudo, pero después hubo rendimiento que estuvieron por debajo de lo deseado. Buenas presentaciones de los refuerzos, Rafael García y Rafael Delgado. Eso sí, con este sistema nunca va a jugar bien Pulga Rodríguez, que se desempeña mejor con una referencia en el área y no sacrificándose. A continuación, el boletín de calificaciones:

Leonardo Burián (7): La figura por varias tapadas formidables en el segundo tiempo que mantenían vivo el empate para Colón. En el penal no pudo hacer nada.

Alex Vigo (5): Sufrió en el mano a mano con Joao Rodríguez, pero en el segundo tiempo mejoró. De todas maneras, todavía le sigue costando tener una actuación convincente

Emmanuel Olivera (5): Sobrio primer tiempo, pero en el complemento falló varias veces y el equipo lo sintió. No pudo despejar en varias jugadas claras.

Rafael García (6): El mejor del fondo, ya que nunca se complicó y siempre hizo la más fácil. Mostró voz de mando.

Rafael Delgado (5): Una presentación que fue de mayor a menor. Indudablemente dio muestras de tener capacidad y experiencia. Pasó poco al ataque.

Mauro Da Luz (4): Osella le dio la confianza para que imponga su velocidad, pero no lo hizo casi nunca y por eso salió en el complemento.

Fernando Zuqui (4): Flojo primer tiempo, sin coberturas ni el despliegue que lo caracteriza. En el complemento levantó, pero no para terminar de darle equilibrio al medio.

Federico Lértora (5): Batalló mucho, más que nada en el segundo tiempo tras un flojo primer acto. Se lo vio renovado en comparación al cierre de semestre pasado.

Marcelo Estigarribia (4): Al igual que los otros que conformaron el triángulo en el medio, alternó buenas y malas. Estuvo muy errático en los pases.

Braian Galván (5): Cuando encaró inquietó con su velocidad característica. Sin embargo, en el segundo tiempo salió por un golpe

Luis Rodríguez (4): Desconocido y sin preponderancia. Sin dudas jugar como único punta le quita posibilidades y siempre pierde capacidad.

Tomás Chancalay (4): Entró con ganas, dándole frescura al ataque, pero también es cierto que entró para cubrir espacios en la banda y perdió intensidad.

Santiago Pierotti (-): Mal ingreso. No solo que ingresó visiblemente nervioso, sino que cometió muchas infracciones y tras cartón hizo el penal con un empujón.

Wilson Morelo (-): Debió entrar antes, pero estaba claro que la idea de Osella era resignar en ataque para fortalecer la defensa y aunque sea sumar un punto. No lo logró.