El uno por uno del gran empate de Colón ante el Halcón

Había que ponerle freno a la caída, coincidieron Diego Osella y Marcelo Estigarribia en conferencia de prensa tras el empate ante Defensa y Justicia, más allá de haber lamentado las jugadas claras que tuvieron ante el arco rival, que podrían haber cambiado la historia del partido.

La clave fue que el equipo estuvo muy sólido defensivamente, siempre bien parado y no se dejó abrumar ante el toqueteo constante y por momentos insoportable del conjunto de Hernán Crespo, que tuvo más la pelota pero menos llegadas de peligro frente a los arcos.

El boletín de calificaciones

Leonardo Burián (6): Dudó en la primera pelota de la tarde para ir a cortar un centro y por fortuna el cabezazo de Juan Martín Lucero terminó en sus manos. Si bien no tuvo mucho trabajo, brindó una constante seguridad desde el fondo y siempre trató de ordenar a sus compañeros, como un verdadero líder.

Alex Vigo (5): No pesó en ataque y en defensa sufrió bastante con las subidas de Gonzalo Piovi. Sin embargo, cuando terminaba el partido subsanó un error de Emmanuel Olivera que podría haber terminado en el gol de Juan Martín Lucero.

Emmanuel Olivera (5): En algunas pelotas sobró pero en general terminó cerrando una sólida tarea, ya que junto a su socio Rafael García intentaron taparle todos los caminos a Lucero, quien fue buscado solamente con centros.

Rafael García (5): Al uruguayo le sobra personalidad pero también en algunas pelotas cruzadas quedó pagando. Sin embargo, al igual que Olivera, estuvieron bien parados y no le dieron ventajas a Lucero primero ni a Pizzini después.

Rafael Delgado (6): Cumplió una gran tarea, con mucha personalidad para marcar y buen criterio para proyectarse. Pero en el final quiso salir jugando y le regaló la pelota a Tripichio, quien mandó un centro al corazón del área donde Vigo tuvo que salvar a Olivera quien también falló en el cruce.

Christian Bernardi (3): Tuvo la mejor chance en sus pies pero falló ante el arco de Ezequiel Unsain. No incidió luego ni en ataque ni en defensa y fue el primer jugador que fue reemplazado. Puede haber sentido la inactividad de las últimas semanas.

Matías Fritzler (6): Volvió en todo su esplendor. Le tocó ser uno de los privilegiados en observar el toqueteo de Defensa pero siempre estuvo bien parado, y con jerarquía y experiencia no se dejó vulnerar y le dio mucho carácter al equipo.

Federico Lértora (6): Cerró su mejor partido en lo que va del año. Se entendió bien con Fritzler y fueron uno de los puntos más altos del equipo, que se mostró sólido y combativo, como quiere Diego Osella que se termine de moldear.

Marcelo Estigarribia (6): Había arrancado muy bien el partido, siendo un arma de desequilibrio e imponiéndose en el medio. Luego se apagó y apareció en la parte final, donde reinaba el cansancio para con su jerarquía imponer condiciones en el medio. Es uno de los jugadores que no puede faltar nunca en el equipo titular.

Luis Miguel Rodríguez (4): Tuvo un mano a mano que definió mal, luego habilitó de gran forma a Estigarribia y en el complemento dispuso de un remate desde una posición inmejorable y la mandó por arriba. Parece que lo mejor del repertorio del Pulga todavía quedó en Paraguay, donde Colón perdió la final de la Sudamericana.

Lucas Viatri (7): La gran figura de Colón. Ganó siempre sobre los centrales rivales, asistió e hizo jugar al equipo. Fue muy importante en ese rubro, más allá que como todo delantero pretende ser más importante en el área rival. Le sobra jerarquía y calidad para dentro de poco tiempo darle muchas alegrías al castigado pueblo sabalero.

Tomás Chancalay (4): Le costó meterse en partido y se pudo observar como en determinados pasajes del segundo tiempo sus compañeros le pedían más actitud. Así y todo casi saca réditos de una arremetida de Lértora, con un zurdazo que terminó en las manos de Unsain.

Wilson Morelo (-): Pocos minutos en cancha para ser calificado. Ingresó para no ceder terreno en la ofensiva en lugar de Luis Rodríguez, pero no pudo entrar en ritmo y no dispuso de ninguna acción frente al arco rival.

Gonzalo Escobar (-): Como el mismo Osella se encargó de aclarar, su ingreso se justificó solo en la necesidad que pase el tiempo para que Colón pueda abrochar el punto que tanto le costaba sumar fuera de Santa Fe.