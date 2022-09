El uno por uno de la derrota de Colón ante Talleres

Facundo Garcés (4): No logró solidez en la marca, venía de hacer un partido correcto ante San Lorenzo pero en esta ocasión no se mostró eficiente.

Paolo Goltz (4): No llegó a tapar el remate de Garro en el primer gol, al igual que Garcés mostró problemas en el retroceso y no se entiende porque volvió a ser titular.

Rafael Delgado (4): Lo mejor fue una asistencia a Ábila en el segundo tiempo. Por lo demás, mostró sus mismas dudas en el aspecto defensivo evidenciando su lentitud manifiesta.

Baldomero Perlaza (6): Fue el jugador más claro de Colón, algunas buenas recuperaciones y toques rápidos, de a poco se va acomodando al ritmo del fútbol argentino.

Leonel Picco (4): No logra imponerse en la zona media, le falta mayor presencia y agresividad a la hora de presionar y cortar. Terminó siendo reemplazado.

Christian Bernardi (5): Casi convierte en el primer tiempo pero Catalán le terminó sacando el balón en la línea. Intentó siempre, con buenas y malas.

Luis Rodríguez (4): Demasiado intermitente, algunos pelotazos largos pero no estuvo fino en los metros finales y por eso no pudo imponer su jerarquía.

Facundo Farías (4): En el segundo tiempo salió lesionado con un dolencia en su rodilla derecha, antes de eso no había logrado imponerse en el mano a mano.

Ramón Ábila (2): Desperdició todas las chances posibes como para marcar. Simuló un penal y fue amonestado llegando a la quinta amarilla. Le cobraron siete posiciones adelantadas y sumó su noveno partido sin hacer goles.

Juan Pablo Álvarez (5): En el rato que le tocó jugar se mostró bastante participativo, con aciertos y errores al menos intentó siempre desbordar por derecha.

Tomás Sandoval (-): En los minutos que jugó no logró prevalecer en el área, es un jugador que si no convierte no participa demasiado del juego.

Juan Sánchez Miño (-): Muy pocos minutos en cancha, con el partido absolutamente definido por lo cual no logró prevalecer en la zona media.