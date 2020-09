Fue entonces que se fueron reuniendo los dirigentes con cada uno de estos jugadores y se fue llegando a acuerdos no solamente por la abultada deuda generada en estos meses, sino también en los términos económicos de lo que le restaba a cada uno de sus respectivos vínculos con Colón.

En tanto que con Matías Fritzler, que se fue de Colón tras finalizar su vínculo, y Lucas Viatri, no se llegó a un acuerdo por la deuda, mientras que con Leonardo Burián se acordó esa situación, pero todavía resta definir la actualización de lo que resta de su contrato. En tanto que también se venía hablando por lo bajo la situación de Eduardo Domínguez y su cuerpo técnico.

Según se informó por LT10, a Eduardo Domínguez y su cuerpo técnico solamente se les pagó el 20% de lo que tenían que percibir desde que volvieron a Colón. Es decir que según se destacó, lo único que se les abonó es la parte del contrato que está asentada en AFA, con lo cual la parte más importante del mismo todavía sigue pendiente.

Es más, a Eduardo Domínguez y su grupo de trabajos se le estaría debiendo al mes de septiembre el 80% de los seis meses de sueldo que tendrían que haber percibido, en una situación que según se informa los tiene bastante intranquilos y que sería uno de los motivos por los cuales el DT no quiere tomar contacto con la prensa.

Domínguez.png Uno de los temas a solucionar por José Vignatti es la abultada deuda que se mantiene con Eduardo Domínguez y el CT de Colón.

Vale recordar, que también por LT10, hace un tiempo atrás, el PF Pablo Santella dio a entender la dura situación que estaban atravesando, al manifestar: "Lo único que puedo decir es que de porcentajes no puedo hablar porque soy profe de educación física, lo que puedo decir es que yo y mi familia estamos haciendo un esfuerzo. Nos acomodamos a las circunstancias, entiendo a los empresarios, a la pandemia, pero yo, mi señora y mis hijos están haciendo un esfuerzo".

Mientras que uno de los referentes del cuerpo técnico de Eduardo Domínguez en Colón, agregó: "No sé qué porcentaje, pero estoy haciendo un esfuerzo y lo seguiría haciendo porque estoy trabajando en una institución que siempre se portó bien con nosotros. Lo hago porque quiero a mi trabajo y tengo un compromiso moral y profesional con mis jugadores, si no tengo internet me colgaré al de mi vecino para mandarle los planes a los jugadores, pero el esfuerzo lo voy a seguir haciendo".

Sin dudas que al igual que ocurrió con el abogado Raúl Dadea, que había trabado las cuentas de Colón al reclamar una importante deuda, con los empleados de Utedyc, con quienes se llegó a un acuerdo la pasada semana y con varios jugadores del plantel, que habían realizado oficialmente sus reclamos, la de Eduardo Domínguez también es una situación que requerirá la muñeca política de José Vignatti para resolver cuanto antes, y para darle así tranquilidad a él y su cuerpo técnico, y para que la misma no se siga agigantando con el correr de los meses