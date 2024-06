En Jujuy, alertas por los rumores de Colón y Pulga Rodríguez

LEER MÁS: Cómo le fue a Colón con Nicolás Ramírez como árbitro

Con el descenso de Colón volvió a la escena, con declaraciones que tuvieron mucho impacto, en relación a las ganas de volver a Colón, pero lo concreto es que las mismas no tuvieron el efecto deseado en los dirigentes y mucho menos en el entrenador Iván Delfino, que tenía otros planes para la composición de su plantel.

En vísperas de la apertura de un nuevo mercado de pases se comenzó nuevamente con una novela que parece no tener fin. Primero con informaciones periodísticas sobre el interés de Pulga Rodríguez por volver, y luego con declaraciones del mismo tucumano, quien admitió ese deseo en diálogo con Sol Play (FM 91.5).

"Uno sigue jugando y trabajando en el lugar que está, pero si llega a estar la posibilidad, me gustaría ser parte de este equipo que busca devolver a Colón a la máxima categoría", remarcó Pulga Rodríguez.

Está claro que estas declaraciones tuvieron gran repercusión en el norte del país, sobre todo porque tiene contrato vigente con Gimnasia de Jujuy, que en la Zona A de la Primera Nacional lucha por mantenerse entre los que se estarían clasificando para disputar la segunda rueda.

Lo que se dice en Jujuy del Pulga Rodríguez y Colón

El Tribuno de Jujuy destacó que... "el plantel de Gimnasia volvió a los entrenamientos tras la presentación con caída en Buenos Aires ante Estudiantes de Caseros. ... como lo habíamos mencionado el Pulga Rodríguez se negó a dialogar con nuestro medio. Quien sí charló con este matutino fue el DT Matías Módolo".

"Al respecto de la posible partida del simoqueño a Colón o Atlético Tucumán, el entrenador sostuvo: «A mí el futbolista que me manifiesta en el día a día que quiere estar acá y que me da el 100 por ciento, es bienvenido. Hasta el momento ese fue el caso. No sé qué es lo que se dice porque trato de no entrar en comentarios. Quiero acá futbolistas que estén en el lugar que quieren, en el momento que los necesitamos». Y agregó: «Quizás charle con él en estos días para ver como ve su futuro»", agrega la información.

Más allá del deseo del Pulga Rodríguez por volver a Colón en este mercado de pases, lo concreto es que tiene contrato vigente con Gimnasia de Jujuy, y no hay certezas sobre si está o no en los planes de Iván Delfino, quien ya en el último mercado de pases se mostró sin interés por contarlo en el plantel.