Entre Estigarribia y Colón, ¿un millón de diferencia?

Eduardo Domínguez, en la cuarentena que realizó en Santa Fe antes de marchase nuevamente a Buenos Aires, aprovechó para hacer un diagnóstico del plantel de Colón, de cara a la próxima temporada. Dentro de este resultado, llegó a la conclusión de pedirle a los dirigentes por las continuidades de cuatro jugadores que considera importantes, dentro de los que está Marcelo Estigarribia.

A Estigarribia se le vence su contrato con Colón este 30 de junio y en varias oportunidades, en los contactos que mantuvo con los medios santafesinos y paraguayos, manifestó su deseo de continuar, más allá que sabe que será muy difícil producto de una nueva negociación, por la disparada del dólar y por la deuda que los dirigentes mantienen con los jugadores.

"Hasta el 30 de junio tengo contrato con el Colón de Santa Fe, luego veremos otras ofertas", manifestó hace un par de días Estigarribia, con un medio paraguayo, en torno a qué será de su futuro, mientras realiza la cuarentena en Asunción.

LEER MÁS: Pablo Santella llegó a Santa Fe para estar cerca de los jugadores

Pero no se quedó allí, y Estigarribia adelantó: "La idea es que renueve con el club (Colón), pero hay que ver por la situación de Argentina. Todavía no hay una petición formal. Por el momento no me ha llamado nadie del plano local, sí internacional, no sé si se comunicaron con el club para hacer alguna oferta".

image.png Estigarribia afirmó que depende de Vignatti que pueda seguir en Colón.

Mientras que lo significativo ocurrió con lo que dijo sobre su presente en Colón debido a que denotan sus ganas de continuar, al informar: "Estaba por llegar a los 100 partidos, tuve muy buen momento en la Superliga, jugué una final de Copa Sudamericana".

Está claro que a los dirigentes les costará más de lo esperado la renovaciones de Estigarribia, Matías Fritzler, Gabriel Esparza y el colombiano Guillermo Celis, quienes fueron los jugadores apuntados por Domínguez.

En LT10, sobre la situación de Estigarribia, que de confirmarse lo alejaría definitivamente de Colón, se destacó que la deuda que mantiene el club con el jugador es de 1.000.000 de dólares, y se le pidió que perdone la mitad, lo que podría derivar en un conflicto.

LEER MÁS: Las gestiones que ocupan a los dirigentes de Colón

En esta cifra está claro que no se trata de la cotización actual que tiene la moneda extranjera en nuestro país, ya que entre las partes se convino un tope para el dólar al momento de pactar el tercer préstamo, que Colón y Estigarribia pactaron hace poco menos de un año.

De esta manera, será muy difícil que los dirigentes puedan contentar a Domínguez con la continuidad de Estigarribia y a esta altura hay que informar que de los cuatro jugadores que pidió el DT, solo mantiene mínimas chances de quedarse Celis pero solo basado en las ganas que mostró el colombiano