Colón ya no depende de sí mismo para mantener la categoría, pero con varias fechas por delante todavía, el crédito y la confianza siguen latentes. El empate contra Racing dejó conformismo por cómo se presentó el partido, en desventaja y con la necesidad de no dejar escapar más puntos. La brecha deja cada vez menos margen para el error y por eso eso el escenario luce muy complicado, máxime si se tiene en cuenta que el equipo recién ahora va mostrando algunos cambios positivos.

Sin embargo, los seis partidos que lleva sin ganar se transformaron en una pesada carga que, lógicamente, pone en jaque la condición en la Primera División. Ni hablar del año y nueves meses que no puede sumar de a tres fuera de Santa Fe, clarificando un poco por qué se desinfló tanto el promedio.

Aunque no es lo único y quizás algunos no lo notaron: el escaso poder de gol, con solo 17. ¡Menos que los partidos jugados (19)! Alarmante desde donde se lo mire en una grupo que necesita los puntos como el agua. En esa faceta, entre Wilson Morelo (seis) y Luis Rodríguez (tres) marcaron más de la mitad de las conquistas (9). Después el aporte del resto de los jugadores fue muy escaso: Christian Bernardi (dos), Rodrigo Aliendro (uno), Nicolás Leguizamón (uno, actualmente en Defensa y Justicia), Matías Fritzler (uno), Fernando Zuqui (uno) y Braian Galván (uno).

Wilson Morelo (1-1) Colón SF vs Racing | Fecha 20 - Superliga Argentina 2019/2020

A la postre es uno de los más goleados (29), reflejando por qué el entrenado Diego Osella insiste en formar un Colón confiable, sólido y ordenado. Paulatinamente lo va consiguiendo, pero también es consciente que sino mejora el porcentaje en la valla adversaria, se agudizará poder concretar lo otro.

Luis Rodríguez (1-0) Colón SF vs Estudiantes LP | Fecha 14 - Superliga Argentina 2019/2020

Siempre se dice que las estadísticas no definen nada, pero sí clarifican panoramas y para el Rojinegro no hay dudas. Los números hablan por sí solos. El DT no está preocupado por el momento, pero sí ocupado y acciona en consecuencia. La anemia parece haber quedado de lado y salió a aflorar la personalidad.

Ahora le tocará visitar a Newell's por la 21ª fecha (sábado, a las 21.45) en una prueba también de alta exigencia. Habrá que ver si se puede sacar provecho de esta igualdad ante la Academia atesorando los tres puntos en el Marcelo Bielsa, que no solo serviría como inyección anímica sino también para echar por tierra con tanta malaria. El destino dirá.