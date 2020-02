"Estamos en una etapa en la que tenemos que empezar a sumar. Los últimos dos partidos antes del receso y los dos primeros de este año los perdimos y después sumamos ante Defensa tras haber mejorado ante Banfield. Pero hay que ganar". Así se directo fue Luis Rodríguez al término del partido de este viernes por la noche en Santa Fe con el empate de Colón 1-1 ante Racing en la apertura de la 20ª fecha de la Superliga.

Un resultado que convence a medias, ya que por un lado no se perdió y se sigue sumando, pero a contrapartida el Sabalero ya no depende de sí mismo para mantener la categoría. Lo bueno es que todavía queda un importante camino por delante. Justamente Pulga valoró punto: "Por ahí, si se tiene en cuenta el rival, que era en nuestra casa y por cómo se dieron las circunstancias, es destacable. No es fácil remontar contra un grande y sin embargo lo fuimos a buscar con nuestras armas. Intentamos por todos lados, hasta que llegó el gol de Wilson (Morelo). Después tuvimos un cabezazo mio que no pude concretar".

Pero más allá de todo, se mostró satisfecho al reconocer que "este es el camino. Hay que correr, meter y sacrificarse para mantener la categoría y terminar la temporada de la mejor manera".

En varias oportunidades, varios protagonistas iban en contra del juego de Colón, al que tildan de defensivo. El capitán fue concreto respecto a eso: "Tenemos un juego más directo. Estamos tratando de tener un equipo mejor ordenado para empezar a progresar. Por si atacamos y hacemos dos goles, pero nos hacen tres no sirve. Empezamos desde la defensa para terminar las jugadas bien. Obviamente que a los delanteros nos gusta convertir, pero sino se da y el equipo mejora, bienvenido sea. Hay que seguir trabajando y pensando que el arco se va a abrir. Hay que laburar, porque en el pizarrón podemos ganar todos los partidos y hay que hacerlo en la cancha".

En el final, visiblemente molesto por los rumores, cargó contra los detractores: "Somos los mismos jugadores que llegamos a la final de la Copa Sudamericana y no fue de casualidad. Tenemos que levantar la autoestima y no creer ni que somos los mejores ni los peores como por ahí dicen. Hay que estar tranquilos y trabajar en silencio. Ojalá podamos terminar bien para cerrar un montón de bocas que están diciendo que no queremos jugar ni tampoco ganar. No conozco a nadie que salga a perder y no somos la excepción".