Eric Meza: "Ojalá pueda seguir en Colón"

En medio de esta pandemia, la dirigencia de Colón continúa trabajando en varios frentes con el propósito de empezar a diagramar el nuevo plantel.

Está claro que varios contratos que vencen a fin de mes no se renovarán, como también están en evaluación primeros vínculos que finalmente se llevarán adelante con canteranos.

Eric Meza, lateral derecho, es uno de los jóvenes rojinegros que tienen posibilidades de estampar la firma y unirse al plantel que orienta Eduardo Domínguez.

El juvenil charló por LT10 y reconoció que "llegué a Colón en 2009, ahora tengo 21 años. Estaba en Pre-AFA cuando pasé de 4 siendo 11. Fue así como empecé a desempeñarme ahí. Fue raro, porque era un cambio grande y hasta me dieron ganas de llorar. Como será la vida que hoy es mi puesto natural".

En la temporada pasada, además de seguir sus rendimientos, el defensor fue noticia en el cotejo de Reserva frente a River, al marcar un golazo y ser considerado uno de los mejores del certamen. Al respecto apuntó que "creo que fue un lindo gol. Nunca había hecho uno así. Cuando levanté y vi que no tenía pase opté por pegarle. En los entrenamientos soy de pegarle bastante desde fuera del área. Pero hay que admitir tuve suerte esa vez, je".

https://twitter.com/SC_ESPN/status/1187762114821283842 ¡QUÉ GOLAZO! Eric Meza apuntó desde su casa y explotó el arco en el empate 1-1 de @ColonOficial contra River en #Reserva. pic.twitter.com/QxQu4rzDqJ — SportsCenter (@SC_ESPN) October 25, 2019

En los últimos días, varios equipos preguntaron por la situación de Meza, entre ellos San Lorenzo y Vélez, ante la eventualidad que este año puede quedar con el pase en su poder. Al respecto expresó: "Fue una sorpresa escuchar eso y lo primero que hice fue reírme. Por las dudas hablé con mi representante, pero nada formal. Así que ahora esperando a ver qué pasa. Mi situación se definía el 30 de junio. Ahora se extiende la posibilidad de primer contrato hasta diciembre, pero no sé. Mi representante es el mismo de Alex Vigo y tienen contacto con el presidente, pero no me dijeron nada. Si me insistió en que iba a ser lo posible para que se dé y por eso estoy esperando".

Para luego, acotar: "Somos bastantes chicos que estamos en esa situación como Bruno Espíndola, Facundo Centurión, Wilson Ruiz Díaz, Ignacio Rurak, Uriel Báez y Juan Pablo Fleitas. La verdad no tengo idea que pasará. Ojalá sea algo bueno".