Es el partido para que Colón ratifique la chapa de máximo candidato

Colón afrontará un partido clave ante Chaco For Ever, ya que en caso de obtener una victoria, se convertirá en el candidato a ganar la zona

Las estadísticas no siempre marcan la realidad de las cosas. Y en este caso esa afirmación tiene asidero, ya que si se observa la tabla, Colón se encuentra en la 6° posición de la zona B.

Por lo cual, en caso de ganarle a Chaco For Ever el equipo rojinegro no solo le meterá presión a los demás equipos que pelean arriba, sino que ratificará su condición de máximo candidato.

Si logra hilvanar tres victorias consecutivas, llegará a las últimas tres fechas, con la confianza por las nubes, sumado a que es el plantel más jerarquizado de la divisional.

Lo que parecía imposible hace un par de semanas, ahora es muy factible. No es para nada descabellado que Colón pueda ganar los cuatro partidos que quedan, si muestra la actitud y determinación que evidenció ante Defensores de Belgrano.

El triunfo ante Almagro desbloqueó al equipo y eso se ratificó en el último encuentro. Estaba claro que el problema de Colón tenía más que ver con lo mental que con lo futbolístico.

Al equipo le sobran variantes en relación a los demás rivales, pero esa racha insólita en condición de visitante no le permitía recuperar la confianza ni poder llegar a la cima de la tabla.

La salida de Rodolfo De Paoli, el interinato de Martín Minella y la llegada de Diego Osella, generaron calma. Un técnico de experiencia que en su primer partido no buscó innovar, sino que dar previsibilidad, hizo posible que Colón volviera a ser confiable.

Ahora deberá ratificarlo ante un equipo que está entre los cinco peores de la zona y que viene de ser goleado por Almirante Brown. Sin dudas que Colón está ante una oportunidad muy importante para volver a soñar.

Si bien no depende de sí mismo, el cuerpo técnico y los jugadores son conscientes de que si ganan los cuatro partidos es muy factible que sean primeros en la zona y se aseguren jugar una final.

Ninguno de los rivales se mostró sólido y es un hecho que dejarán puntos en el camino y además Colón jugará como local ante San Telmo y Deportivo Madryn, lo cual supone una ventaja importante.

Así las cosas, si Colón gana, será muy complicado para los rivales sostener la presión de tener tan cerca al Sabalero. Es momento para que el equipo saque a relucir la chapa y se encamine a lograr el objetivo planteado desde el minuto uno de este 2024.