Diego Osella define el plan que pretende desplegar en Colón

Diego Osella planteó tres dudas en el equipo para el partido clave que Colón animará ante Chaco For Ever. ¿Cuál es su plan final para este sábado?

Colón visitará este sábado, a partir de las 17.45, a Chaco For Ever, en el marco de la fecha 35 del Torneo de la Primera Nacional, con el objetivo de sumar de a tres para seguir en carrera por el primer lugar de la Zona B.

Esta buena cosecha de puntos determinó que Colón cierre la fecha 34 del Torneo de la Primera Nacional a tres puntos del líder Nueva Chicago, que perdió en su visita a Gimnasia de Mendoza (2-1), que también se prendió nuevamente en la lucha por el liderazgo.

Sin embargo, más allá de haber reducido la diferencia con la punta, Colón se encuentra en el sexto lugar (solo pasó a Defensores de Belgrano en relación a la fecha anterior), con lo cual no tiene margen de error, y sabe que debe traerse una victoria en su visita a Chaco For Ever.

El plan final de Diego Osella en Colón

En el entrenamiento más importante de la semana, Diego Osella planteó tres dudas en relación al equipo que viene de vencer a Defensores de Belgrano. Una de ellas estuvo en la defensa, y las otras dos en el mediocampo, lo que modificaría la estructura ofensiva de Colón.

En el fondo está para volver, tras cumplir con las dos fechas de suspensión, Ezequiel Herrera, quien en los dos últimos partidos fue reemplazado por Thiago Yossen. El juvenil sabalero habría dejado muy conforme a Diego Osella, con lo cual corre con ventaja, sobre todo porque tiene un perfil más defensivo que el exjugador de San Lorenzo.

En tanto que en la mitad de la cancha está para volver el capitán Sebastián Prediger tras haber superado un desgarro. De todas maneras, la idea de Osella sería la de mantener a Alan Forneris como volante central, como socio de Nicolás Talpone.

Javier Toledo.

En tanto que la otra incógnita que dejó planteada el DT de Colón estuvo entre la presencia de Christian Bernardi o Javier Toledo. El cordobés, sin embargo, se mantendría entre los 11. En el otro caso, el exjugador de Atlético Tucumán debería pararse junto a Genaro Rossi en la ofensiva, para que Braian Guille se recueste sobre el sector izquierdo.

Así las cosas, con una sola duda en el fondo, los 11 que plantaría Osella para el partido ante Chaco For Ever serían los siguientes: Manuel Vicentini; Yossen o Herrera, Paolo Goltz, Fabián Henríquez y Facundo Castet; Federico Jourdan, Alan Forneris, Nicolás Talpone y Christian Bernardi; Braian Guille y Genaro Rossi.