"Estamos ante uno de los duelos más importantes en la historia de Colón"

El Pulga Luis Rodríguez junto a Emanuel Olivera fueron los dos futbolistas que viajaron en el primer vuelo junto al resto del cuerpo técnico y médico. El delantero que es uno de los referentes del plantel, dialogó con LT9 en el aeropuerto y allí se explayó sobre el difícil momento que vive Colón y también hizo mención a la desgracia familiar que atraviesa Leonardo Burián.

"De este momento se sale trabajando y no hablando mucho, por ahí se dicen cosas que no son como las vemos nosotros. Está claro que somos los primeros que queremos que estas situaciones no pasen, pero enfrente hay un rival que también juega", comenzó diciendo.

Para luego agregar "Hay que estar tranquilos, esto recién empieza, miramos la tabla de posiciones y sabemos que no ganamos, pero no comemos vidrio y somos conscientes de la situación en la que estamos".

En relación al partido que jugarán este jueves ante el Zulia dijo "Hoy por hoy están entre los ocho mejores de la Sudamericana y en consecuencia no tenemos que confiarnos, por algo está donde está. La realidad marca que estamos ante uno de los partidos más importantes en la historia de Colón".

A la hora de mencionar el tema de Pablo Lavallén expresó: "Pablo está con todas las pilas y tiene ganas de seguir, obviamente que para eso los resultados se tienen que dar. Nosotros de la única manera que lo podemos ayudar es ganando y acá somos todos responsables".

Por último, opinó sobre el dramático momento que vive Leonardo Burián luego del fallecimiento de su hermano "Es un momento incómodo para el plantel, sabemos lo que está pasando ya que es nuestro compañero. Hablé con Leo Burian y está muy mal, muy golpeado y caído. No es para menos, pero cuenta con el apoyo de todos nosotros, Leo es una gran persona".