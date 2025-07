¿Estará Marcos Díaz en Colón ante Central Norte? Entre lesiones, rumores y una decisión

En Colón no todo es tranquilidad más allá del triunfo ante Almirante Brown, que trajo alivio. En la antesala del largo viaje a Salta para enfrentar a Central Norte por la fecha 23 del Grupo B de la Primera Nacional, una de las grandes incógnitas pasa por la situación de Marcos Díaz .

El DT Martín Minella dijo que viene con molestias musculares y que el propio arquero optó por no formar parte hasta no estar óptimo. Esto disparó un sinnúmero de rumores, como que directamente no quiso formar parte al perder la titularidad. Si bien el jugador mantiene ahora el perfil bajo, sus ausencias reiteradas empiezan a generar más dudas que certezas.

¿Será parte de la delegación de Colón a Salta?

Lo cierto es que la decisión final quedará en manos de Minella, quien evaluará en los próximos días si el golero está en condiciones físicas y anímicas para volver a ser tenido en cuenta. Eso sí, como alternativo, porque hoy el titular es Tomás Giménez. La situación de Marcos Díaz se mantiene como un tema abierto, tanto en lo deportivo como en lo interno.

Marcos Díaz.jpg Se espera por saber si Marcos Díaz será tenido en cuenta en Colón para jugar en Salta. Prensa Colón

En su momento coparon la escena los trascendidos de una ruptura dentro del plantel, pero debe ser tomado con pinzas por el momento, aunque claramente algo pasó cuando estaba, sobre todo, Andrés Yllana.

Por ahora, todo es expectativa de cara al duelo en el norte del país, donde el Sabalero buscará otro triunfo para ratificar la levantada y seguir soñando con alcanzar el último cupo de la zona de Reducido que hoy ostenta Mitre, con 31 puntos.