El 30 de junio vence su contrato, pero por ahora Marcelo Estigarribia no piensa en su situación contractual, como así tampoco en la posibilidad de que los jugadores deban resignar parte de su sueldo. El volante paraguayo está muy preocupado por la pandemia del coronavirus y por ese motivo en la charla que mantuvo con UNO Santa Fe marcó como prioridad la salud.

"Dentro de todo lo voy llevando bastante bien, hago todo lo que me pide el cuerpo técnico, los trabajos que nos mandan diariamente con los videos y además realizo algunos trabajos extras que normalmente los hago desde hace tiempo. No es lo mismo entrenar con el grupo y al lado del cuerpo técnico para entrenar lo táctico y futbolístico, ya que en esta rutina hacemos físico pero sin tocar el balón. Es muy distinto, pero al menos sirve para no perder el ritmo físico", fueron sus primeras palabras en relación al entrenamiento diario.

Y agregó: "Yo vivo en una casa y tengo el espacio para hacer todos los trabajos que pide el cuerpo técnico, entreno a la mañana y a la tarde y después nosotros le debemos mandar el video de nuestro entrenamiento así lo pueden observar. En ese sentido me estoy manejando bastante bien".

En relación al momento en que se paró el fútbol opinó: "Es un poco agridulce, porque logramos un triunfo después de casi dos años como visitante, el equipo respondió y jugó de muy buena manera y llegó este parate, pero no podemos estar ajenos a esta situación ya que la salud es lo primordial para nosotros y para nuestros seres queridos. Y sobe todo para la gente de la tercera edad que es la más vulnerable, por lo cual era necesario el parate y estamos a tiempo de revertir esta situación".

Sobre aquel triunfo ante Central expresó: "Yo creo que sabíamos de que manera jugaba Central y que también en los partidos anteriores ante la primera adversidad nos caíamos. Dentro de todo hicimos un partido inteligente y tuvimos la contundencia, que no tuvimos en partidos anteriores, llegamos tres veces y convertimos tres goles, hubo mucha eficacia. Hacía mucho tiempo que no estábamos en ventaja en un partido, siempre se nos hacía cuesta arriba y caíamos nuevamente. En cambio al marcar el primer gol ganamos en confianza y se demostró un equipo que toda la gente quiere ver".

A la hora de hablar sobre su futuro, teniendo en cuenta que el 30 de junio vence su contrato dijo: "Sinceramente no pensé en mi futuro, porque en estos momentos estoy abocado a la familia y a estar en contacto con mis familiares que están en Paraguay. En su momento se hablará de eso y veremos si los dirigentes quieren contar conmigo, pero considero que no es el momento adecuado para hablar del tema del contrato".

Por su parte, sobre una posible reducción de los salarios aseguró: "La verdad que no había escuchado nada al respecto ni tampoco que se estaba analizando, ya que en estos días no consumo nada que sea deportivo. Yo creo que no es momento de hablar de sueldos ni tampoco del tema del contrato. Una vez que finalice esta pandemia que afecta al mundo, si los dirigentes desean hablar con nosotros, nos sentaremos a dialogar sin inconvenientes, siempre estamos abiertos a escuchar sus opiniones. Y si ellos ven la posibilidad y creen que es necesario, no habría ningún inconveniente en eso".

Por último manifestó: "Después habrá tiempo para sentarse a conversar y expresar los distintos puntos de vista, lo que ellos pretenden, si consideran que hay que reducir los salarios se hablará. Y no tengo ninguna duda que llegaremos a un acuerdo porque siempre hubo mucho diálogo con los dirigentes".