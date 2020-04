Rodríguez: "No me parece lógico que se obligue al jugador a resignar parte de su sueldo"

Luis Miguel Rodríguez pasa sus días en Tucumán junto a su familia, el Pulga decidió viajar a Simoca para transitar el aislamiento obligatorio junto a su madre, además claro está de su esposa y sus dos hijos. Y en diálogo con LT9 el delantero marcó una postura muy firme en relación al debate que se generó por la reducción de los sueldos de los jugadores.

En el inicio de la charla brindó habló sobre la pandemia que azota al mundo "Es un momento complicado para todo el país, y en realidad para todo el mundo. Hay algunos lugares que ya lo tienen controlado, pero nosotros recién estamos empezando", expresó en relación al coronavirus.

Y agregó:"Sin dudas que preocupa y ocupa, ya que estamos tratando de proteger a los familiares, a los que queremos y podemos. Yo me vine a Tucumán con mi mamá, que ya está grande y es lo único que me queda. Quería estar cerca de ella, por si necesita algo o si le pasa algo".

image.png

En cuanto a si tiene que volver el fútbol lo antes posible, el delantero sabalero manifestó: "A mi entender no veo la necesidad que sea el fútbol lo que tenga que volver primero, ya que demanda mucha gente en los estadios. Para jugar un partido hay mucha gente que está involucrada, sea policías, auxiliares médicos y hoy por hoy el país necesita de todos ellos. Primero está la salud, es algo más importante que un partido de fútbol . El fútbol no tiene que volver y puede esperar".

Pero sin dudas que el momento más trascendente de la charla fue cuando el Pulga hizo un análisis sobre la posibilidad de que los clubes reduzcan en parte los sueldos de los jugadores. Allí el delantero no tuvo medias tintas y expresó una postura muy firme incluso criticando a un jugador como Carlos Tevez.

"Si fuese así, nosotros tendríamos que estar sin entrenar, sin hacer nada en nuestras casas y estar como si fuesen vacaciones. Y no es así, estamos entrenando en doble turno, observando todos los videos que nos mandan para trabajar y esperar para ver si se reanuda el torneo. Por lo pronto seguimos entrenando en doble turno y lo único que tenemos hablado es que no está estipulado que donemos ninguna parte del sueldo. Cuando te toca abrir un estadio que jugás de local, por ahí gastás más de lo que te ingresa y tenés que pagar igual el 100% del sueldo. Por ejemplo Arsenal lleva 2000 personas y le sale mas caro abrir el estadio que jugarlo a puertas cerradas", sentenció.

"Cuando comprás cualquier cosa, nadie te viene a decir que este mes por la pandemia tenés que pagar solo el 50%, en los colegios privados tenes que pagar el 100%. La boleta de la luz llega de la misma manera que en los meses anteriores, no te bajan la tarifa, incluso habrá que pagar más porque estás todo el día en tu casa y en consecuencia tenés mayor consumo en todos los servicios", aseveró el Pulga.

image.png

Y siguió con su reflexión "Anda a decirle a Alex Vigo que hace dos meses recién le subieron el primer contrato, que resigne la mitad de su sueldo. No se porque siempre el fútbol debe ser el primer tocado, nosotros no tenemos nada que ver con esta situación y lo primero que dicen es que debemos donar la mitad del sueldo. Los jugadores no somos responsables de que se haya parado el fútbol. No veo lógico que estemos obligados a hacerlo. Yo cuando puedo le dono cosas a gente de mi pueblo, a merenderos, al hospital, pero es lo que yo puedo donar. Pero no considero que los futbolistas estén obligados a tocar su sueldo, cuando salís campeón no vienen y te dicen te subo el doble, tenés el contrato y te pagan lo que está estipulado en el contrato".

"Imaginate si le decís a un equipo de la B metropolitana, del Ascenso, del Argentino A o del Federal A, que tiene que ganar el 50% de su sueldo. Cómo le dice al que le tiene que pagar el departamento, te voy a pagar la mitad porque a mi me pagaron la mitad del sueldo", tiró.

Y en el final le apuntó a Carlos Tevez quien había manifestado que un jugador puede estar seis meses o un año sin cobrar "Cuaquiera que haya jugado en Europa, Brasil o China como lo hizo Tevez seguramente sí pueda estar un año sin cobrar. Lo mismo que Lisandro López de Racing, que hicieron una carrera bárbara. Si yo tuviera que donar algo, lo haría a la gente de mi pueblo, que vive con 5000 pesos. Porque Tevez en vez de donarle a Boca el sueldo va y lo dona en Fuerte Apache", disparó.