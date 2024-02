"Estoy muy feliz de estar en Colón y agradecido a la gente"

En el inicio de trabajo de la semana, el delantero habló con La Central Deportiva (Cadena 3 Santa Fe 101.7) y expresó: "La verdad que contento por el triunfo, por volver a ganar en casa y mantener el invicto. Y ahora enfocados en el partido que viene para preparlo de la mejor manera".

Para luego agregar: "Estoy contento porque tengo la chance de ir sumando minutos, como así también, agradecido siempre a mis compañeros y al cuerpo técnico. Mi objetivo es tratar de aprovechar los minutos que me toquen jugar, ya sea como titular o ingresando desde el banco"

En relación a su condición física, el goleador indicó: "Estoy mucho mejor que la semana anterior del tobillo, por lo cual voy a llegar mejor al próximo partido. Ahora estoy tratando de recuperarme rápido, haciendo lo posible para llegar al 100% al partido con Estudiantes de Río Cuarto".

Por último, cuando lo consultaron por la chance que tuvo en 2023 de sumarse a Colón y que finalmente no se dio, respondió: "No tuve la suerte de poder sumarme a Colón el año pasado cuando se habían dado algunas charlas, pero se dio ahora y por algo será. Estoy muy contento de estar en Colón y agradecido a la gente que me recibió de la mejor manera. Ahora quiero devolverles dentro de la cancha todo el apoyo que me están brindando".