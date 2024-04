"Estoy sorprendido del equipo que se armó en Colón y el DT tiene mucho que ver"

En diálogo con Sol Play 91.5 el mediocampista central destacó el momento que atraviesa el equipo y elogió al técnico Iván Delfino por la forma rápida en la que encontró un funcionamiento.

La palabra del capitán Colón

"Estoy muy contento porque cuando vine el panorama era bastante complicado. Sabía que si no armábamos un buen equipo no íbamos a poder pelear arriba. Estoy sorprendido del equipo que se armó. Creo que el técnico tuvo mucho que ver", fueron las primeras impresiones del capitán sabalero.

Para luego agregar: "Han venido chicos con mucha proyección. Tuvo mucho que ver la mano del entrenador para encontrar rápido el equipo. Estoy muy sorprendido de que prácticamente haya jugado un mismo equipo estas 12 fechas. No es tan fácil".

"Hoy tiene otra cara el club y no creo que tenga ni la mitad de recursos que tenía en primera. Por suerte se pudo armar un buen equipo para acompañar las cosas buenas que vienen haciendo en el club", aseveró el mediocampista.

En relación al tema de los arbitrajes y de las sanciones que muchas veces no se corresponden con lo que sucede dijo: "Es lo que ven. No estoy acusando a árbitro particular, creo que se cobra así, no creo que nos hayan hecho una maldad a nosotros. Es el error de interpretación que tienen en esta categoría"