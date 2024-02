Guille: "Estuve muy ansioso ya que venía de un año sin jugar"

Braian Guille llegó a Colón en agosto del 2023, para afrontar la Copa de la Liga. El volante ofensivo estuvo muy cerca de sumarse al Sabalero en enero del año pasado, pero se fue a Atlético Tucumán y por ello, demoró su arribo a Santa Fe. Y la realidad es que no tuvo la continuidad deseada. Se sumó a préstamo cedido por Olimpo por espacio de un año y medio y con opción de compra en favor de Colón.

"Venía de un año sin jugar. El año pasado la pasé duro y tenía muchas ganas de sumar minutos. Así que estuve muy ansioso y poco preciso en los últimos metros pero creo que en los próximos partidos voy a mejorar. Lo de la gente es increíble Es casi como estar en Primera, solo cambia el nombre del torneo. Colón está claro que no tendría que estar acá. Lo demostró el otro día en su cancha, con sus hinchas", expresó.

En lo que refiere al descenso del equipo y lo que luchó para venir contó: "Cuando llegué a Colón el plantel ya estaba armado. Futbolísticamente no estábamos para descender. Nuestro plantel tenía grandes jugadores. Es increíble como la vida quería que yo descienda con Colón. Yo me podía haber quedado en Atlético Tucumán pero hice fuerza para venir. Me tocó descender y acá estoy para dar lo mejor".