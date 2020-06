Ezequiel Videla: "Retirarme fue una decisión de vida"

Siempre se lo consideró un jugador “distinto”, con otra “cabeza”. El futbolista cordobés Ezequiel Videla, de gran paso por Colón, tiene apenas 32 años, pero ya lleva un tiempo retirado de la actividad. Y ese tiempo parece que será “para siempre”.

Así lo entienden quienes más lo conocen y están cerca de Ezequiel Videla ese volante central aguerrido, con corazón, que dejó su marca en el fútbol argentino, llegó a ser campeón con Racing de Avellaneda en 2014 y será recordado por siempre en Colón debido a que formó parte de un gran equipo en 2014 que a pesar de una estupenda campaña no pudo lograr el objetivo de permanecer en Primera División.

Ezequiel Videla, que tuvo dos etapas en Instituto (una muy buena, otra con una salida polémica), decidió colgar los botines en silencio. En tanto que en Colón jugó 19 encuentros de la temporada 2013/2014 y dejó una gran imagen. Sin anuncios estridentes.

Se refugió en sus afectos y desde hace tiempo vive en Cosquín, su ciudad de origen, donde rearmó su vida.

image.png Fue muy importante en el equipo de Racing que logró ser campeón. (Fotobaires / Archivo)

Videla está realizando el curso de entrenador, pero pensando en trabajar a futuro en el fútbol infantil. Y tiene emprendimientos comerciales junto a su familia.

Videla_JB.jpg

Esa es su vida, totalmente alejado de las cámaras y micrófonos, así como fue durante su estadía dentro del fútbol profesional. Los hinchas lo reconocieron y le pidieron fotos y autógrafos, en un momento muy emotivo para él y su familia.

“Me criticaron mucho en Córdoba por ir a ver desde la popular de Racing el último partido ante Talleres. Soy hincha de Talleres, y me considero aún más que los que me tiraron críticas. Salió del corazón asistir ese día en ese parte, no me esperaba el recibimiento que me dio la gente. Con el tiempo uno toma magnitud de lo que significa para el hincha, que es capaz de generar estas cosas”, confesó Videla, el exvolante de Colón.

image.png Videla quedó en la memoria y el corazón del hincha de la Academia. (Fotobaires / Archivo)

"Hace un año que tomé la decisión de dejar jugar, lo tomé con la familia, una decisión de vida. No extraño el competir, sí lo que echo de menos es el vestuario. Extraño el olor a pasto cuando me sentaba al terminar la práctica. El tomar mates con el que vas a conocer o con el que formaste una relación de compañeros”, supo contar el exvolante de Colón tiempo atrás.

“No aspiro a ser entrenador profesional porque sería meterme otra vez a toda esa vida que tuve que recorrer como futbolista lejos de mi familia. Si aspiro a algo, sería a una escuela formativa para chicos por aquí, cerca de Cosquín”, aclaró Videla, en una charla por Instagram con el periodista José Amado, de Fox Sports, en marzo de este año.

image.png Su último paso por Instituto, que no terminó para nada bien. Se fue esgrimiendo amenazas. (Archivo / La Voz)

image.png En Aldosivi jugó y tuvo buen rendimiento. Pero decidió irse en silencio. (Gentileza La Capital de Mar del Plata)

Videla hizo inferiores en Rosario Central, donde no llegaría a debutar. Luego pasaría por Montevideo Wanderers de Uruguay, San Martín de San Juan, Instituto, Universidad de Chile, Colón, Racing, Guaraní de Paraguay y Aldosivi de Mar del Plata, que sería su último club, entre 2018 y 2019.

En silencio, fiel a su estilo, Ezequiel Videla decidió colgar los botines y “desaparecer” del mapa futbolero argentino.

Ezequiel Videla (Racing 2014-2015)

