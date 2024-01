Facundo Castet: "Queremos quedar en la historia de Colón"

LEER MÁS: ¿Quién es la persona que traba la salida de Colón de Garcés?

En cuanto a su llegada a Santa Fe para sumarse a Colón, remarcó: "Muy lindo todo, me costó adaptarme a los entrenamientos porque llovía mucho, pero estoy mucho mejor y lo vamos tomando con tranquilidad".

Cuando se le preguntó sobre cómo se dio su arribo al Sabalero, Facundo Castet dijo: "Me llamó el presidente (Víctor Godano) y me dijo que tenía ganas de que venga, a Iván lo conozco de Junín. Apenas me llamaron ni dudé, Colón es muy grande, le tocó descender pero hay que pelearla. Queremos quedar en la historia del club, ojalá que tengamos un lindo año y dejemos a Colón en el lugar que se merece".

También habló sobre su trayectoria previa a su llegada a Colón, y Facundo Castet reveló: "En Junín jugué mucho, también en Temperley y en Estudiantes, es una categoría dura, es muy largo el torneo, hay que estar preparados psicológicamente. Se va a hacer complicado, pero tenemos un buen equipo, nos estamos armando muy bien. Si nos armamos bien en lo grupal, el resto viene solo".

Más adelante, Facundo Castet remarcó: "Me gustaría que se cambie el sistema de juego, ya que a Olimpo le ocurrió que peleó todo el año arriba pero se quedó sin el ascenso. Nosotros tenemos que estar bien psicológicamente, es un campeonato largo y cansador. Nosotros tenemos que estar preparados, todos nos van a querer ganar. Colón viene de Primera y todos los equipos dejarán un plus para ganarte, tenemos que estar preparados y dar un plus. La gente apoya mucho, tenía amigos acá. Tenemos que tratar de demostrarle a la gente que estamos por lo mismo que ellos, que es pelear arriba y poner a Colón en lo más alto".

Y agregó: "La pretemporada es muy corta, recién están llegando más jugadores, se va a hacer complicada, pero esto es fútbol, los jugadores deberán adaptarse lo más rápido posible a lo que pide el entrenador. Yo estoy desde el segundo día de pretemporada, eso hace que te adaptes más rápido. En los amistosos anduvimos muy bien con la pelota, nos faltan pulir cosas, pero para el arranque del torneo vamos a estar muy bien".



Luego, se le preguntó a Iván Delfino, quien lo dirigió en Sarmiento y Estudiantes de Río Cuarto, y dijo: "Es un tipo muy serio, lo conozco desde hace muchos años, conoce la categoría de punta a punta, si le hacemos caso a él y su cuerpo técnico andaremos muy bien en el torneo".

"Colón tiene jugadores de mucha jerarquía, da gusto verlos entrenar, tienen muy buena onda, nos motiva tener a Toledo, Prediger y Goltz, eso nos da un plus para entrenar al máximo, para que se vea reflejado en el torneo lo que venimos haciendo. El equipo va a dejar la vida, queremos lo mismo que los hinchas, no queremos estar de paso, queremos dejar todo para que Colón esté en lo más alto".