Facundo Castet se perfila para ser titular en Colón

El defensor Facundo Castet recuperaría su lugar como titular en Colón. El defensor que juega su segunda temporada en el club disparó: "Me quedé con la espina de ascender"

En diálogo con radio Sol Play (FM 91.5) expresó que "se había complicado mi vuelta a Colón. Había arrancado en Sarmiento, Sanguinetti me dijo que me quede a pelear el puesto. Pero la predisposición estuvo, me llamó Iván y el técnico dejándome más tranquilo".

Más adelante apuntó que "me quedé con la espina de ascender con esta camiseta. Tengo la posibilidad de volver a competir y espero que se nos dé el sueño que todos queremos".

En referencia a sus días en Junín, aseveró que "jugué tres partidos amistosos en Sarmiento y llegué preparado físicamente. Siempre jugué de marcador de punta y me usaron un solo partido para jugar de cuatro".

Cuando lo consultaron por las diferencias entre el plantel de 2024 y el actual, el lateral dijo que "tenemos una mezcla de muchos chicos con grandes. El año pasado teníamos un buen plantel, después nos salió poco las cosas".

En otro tramo de la charla subrayó que "el otro día que me tocó ingresar, la gente me demostró que quería que venga. Espero mostrar en cancha que vengo con las mismas ganas del año pasado".

LEER MÁS: Colón finalmente irá televisado ante Mitre por la 3ª fecha de la Primera Nacional

El compromiso grupal

Castet también reconoció que "tuvimos una charla grupal en la que planteamos que todos debemos estar comprometidos y apuntar al ascenso, que es lo que quiere todo Santa Fe".

Para luego, agregar: "El equipo está muy intenso a la hora de recuperar la pelota, intenta atacar por afuera, juntar pases de un lado y llevarla al otro. Chicago hizo mucho tiempo. Eso te enoja un poco. Si te toca convertirle rápido, manejas los tiempos".