Facundo Garcés dio la noticia que varios esperaban en Colón

"Sí, me llamaron, pero estamos hablando, no hay nada cerrado todavía", reconoció en las últimas horas el capitán de la reserva de Colón, Facundo Garcés, respecto al primer contacto firme de la dirigencia para avanzar en la firma de su primer contrato profesional. Si bien es cierto que tiene ya varias pretemporadas con el plantel, estaba en la edad límite (21 años) y, en caso que no hubiera nada, iba a quedar libre. Se sabía igual que había predisposición de las partes, pero la pandemia generó muchos cambios y eso demoró todo. Aún no habló de la letra chica, pero el atisbo abrió las expectativas.

El club tiene hasta diciembre para determinar a qué juveniles se le hará primer contrato por una resolución de AFA y por eso la idea es ir allanado el camino con algunos de los nombres que estarían en la consideración del entrenador, Eduardo Domínguez. Precisamente uno de ellos es Facundo Garcés, que contó la fresca noticia en charla con LT9: "Habrá sido hace una semana, donde se comunicaron conmigo y mi representante. Ahora estoy trabajando con una empresa nueva después de estar con Fabián (Basualdo). José (Vignatti) me preguntó cómo estaba y después, para luego trasladarme la idea de firmar el contrato. Incluso me dijo varios halagos".

Facundo Garcés 2.jpg Facundo Garcés recibió el llamado de la dirigencia de Colón que tanto estaba esperando pensando en su primer contrato

"Era algo que estábamos esperando con ansias. En un momento tenía una incertidumbre bárbara. Es la verdad. Si bien por ahora estamos charlando, el llamado que tanto estábamos llegó y calculo que todo tendrá un final feliz", reconoció con un semblante de motivación el zaguero, de 20 años (5 de septiembre de 1999).

Respecto de su presente, el emblema de la reserva de Colón dijo: "Desde que se flexibilizó la cuarentena en Santa Fe, me vine para acá, porque estaba en Progreso. Estoy con mis viejos esperando que vuelva el fútbol. Tengo una cancha cerca para ir a correr y hacer trabajos, así que por ese lado contento. Se hablan muchas cosas y la realidad es que hasta que el cuerpo técnico nos lo diga, recién será claro todo. Yo nunca dejé de entrenar y solo me tomé libre los domingos. Ese siempre fue mi compromiso".

Facundo Garcés.jpg Facundo Garcés creer que "habrá un final feliz" para su primer contrato en Colón. Prensa Colón

Asimismo, Facundo Garcés se refirió al espaldarazo que recibió del DT Eduardo Domínguez: "Él me conoce. Fue quien me promovió al plantel de Primera. Me estoy preparado para impresionarlo y evitar que salgan a buscar a un jugador en ese puesto, pero claramente no depende de mí tampoco eso. Haré mi esfuerzo para ser una opción. Hablé con él y me dijo varias veces en esta cuarentena que labure y me cuide".

En el final evitó expresar a la polémica salida de Braian Galván a Colorado Rapids de Estados Unidos: "Con él nunca hablé de la situación, pero depende cada uno y de quién te asesora. Es preferible mirarlo de costado y no meterse".