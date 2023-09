Facu Farías y el cruce con Gastón González: "Me jodió con el Clásico y le mostré la estrella, había que sacar pecho, je"

"Siempre digo que en Santa Fe hacía un poco de calor con humedad y por eso no me costó adaptarme. La verdad es que necesitaba un cambio, salir de la ciudad y por suerte se dio venir acá, donde estoy muy bien y disfrutando al máximo. La MLS está creciendo cada vez más y es un desafío muy grande", resaltó este martes el jugador de Inter Miami, Facundo Farías (ex-Colón), en la previa de la final del US Open Cup ante Houston Dynamo. Contó como fue el cruce Clásico con Gastón González que se hizo viral.

En charla con Continental AM 590 de Buenos Aires, el santafesino contó cómo está en esta nueva experiencia en Estados Unidos: "Justo se había cerrado lo de él (Lionel Messi) y cuando me surgió la posibilidad no lo dudé. Eso ayudó en la toma de la decisión. Estoy tratando de jugar lo más que puedo y tenemos un grupo muy bueno, además del técnico, que me hacen crecer. Es una liga muy intensa y física. Son muy fuertes todos los equipos y te corren los 90'. Eso quizás me cuesta y el clima te mata, pero nos estamos adaptando rápido".

Facundo Farías.jpg El ex-Colón, Facundo Farías, contó cómo se está adaptando a la MLS en Inter Miami @InterMiamiCF

Sobre el privilegio de jugar con Lionel Messi, Facu dijo: "Puede sacarme justo una foto con el trofeo. Algo increíble. Al tener el número 11 me siento al lado de él, así que lo tengo todo el día cerca (risas)".

"Cuando estoy en casa pienso en todo lo que me tocó vivir y en seguir creciendo. Soy joven y tengo mucho por recorrer", agregó respecto a los golpes que le fue dando la vida, hasta este paso.

En otro tramo de la charla, contó cómo fue el cruce picante con Picotón Gonzáles en el partido pasado: "Me jodió con el Clásico, que nos iban a ganar y le mostré la estrella, que salimos campeones nosotros. Había que sacar pecho, somos el único campeón de la ciudad".

Farías estrella gonzález.jpeg Farías recordó el momento en que le mostró la estrella a Picotón González en la MLS.

En el final de lo más importante de la charla, Facundo Farías se ilusiona con jugar en la Selección: "Todo chico quiere llegar a la Selección. Es lo máximo a lo que puede aspirar un jugador y ojalá de pueda dar alguna vez. Por ahora vamos despacio, porque no me llegó nada".