Brian Farioli tuvo en los últimos meses una aparición en el plantel de Primera División de Colón que generó una gran expectativa. El juvenil sabalero se dice que es uno de los jugadores que sorprendió a Eduardo Domínguez, quien repasó todos los partidos de Reserva durante la cuarentena que realizó en el Hotel de Campo Colón.

Farioli habló con Diez en Deportes por LT10 (AM 1020) sobre el momento que atraviesa en Colón, contó cómo llegó a ser un jugador profesional, proyectó su futuro futbolístico y se refirió a la gran oportunidad que se le presentará con Domínguez como entrenador.

"Estamos esperando una fecha aproximada, una confirmación para que volvamos a entrenar, con la ilusión intacta de volver a las canchas y en mi caso poder explotar. Se hizo complicado entrenar de esta manera, ya que estamos acostumbrados a estar juntos, charlar, compartir cosas, se hace complicado, pero tenemos que entrenar y seguir metiéndole", comenzó diciendo Farioli, una de las grandes promesas que tendrá el Colón de Domínguez.

LEER MÁS: Los antecedentes que ilusionan a Colón en Conmebol

En cuanto a cómo se las arregla para entrenar, Farioli dijo: "Vivo en la zona norte, tengo un espacio pero tengo la suerte que a dos cuadras de mi casa hay una cancha de fútbol 5 de un amigo, que es cerrada, y me presta las llaves para ir a entrenar ahí".

Luego, se le preguntó a Farioli por sus inicios en el Sabalero y por sus referentes, y afirmó: "Estoy desde los 10 años en Colón (desde los 12). Estaba en Santa Fe FC donde me formé, desde ahí pasé a Colón, me buscaron Chupete Marini y Martín Sánchez. Es muy complicado de encontrar a un equipo con enganche, no es lo mismo de hace cinco o seis años atrás, siempre me gustó Riquelme, es mi espejo".

Brian Farioli.jpg Prensa Colón

En el mercado de pases anterior se vinculó el nombre de Farioli a un equipo de Estados Unidos, sobre lo que dijo: "Lo había manejado mi representante, sé que había algo, lo hablaron con el presidente. Luego no supe más nada, quedaron en hablar, pero yo tenía la cabeza en Colón y no le dí tanta importancia".

"A Eduardo ya lo tuve, tengo su confianza y espero que cuando vuelta todo esto tenga las chances necesarias. Es una persona que nos enseña la disciplina, que estemos siempre ordenados, que hagamos lo mejor posible y que le pongamos mucho sacrificio", reveló sobre lo que le pide Domínguez en Colón.

LEER MÁS: Bragarnik: "La lucha de Brian Fernández es día a día"

En otro tramo se lo consultó sobre lo que cambió con Domínguez en relación a los anteriores entrenadores, y Farioli opinó: "No soy de hablar mal de otros técnicos, pero conoce el club, las instalaciones, a los jugadores que están debido a que ya los dirigió. Tiene un plus y por eso pudimos ganar en su primer partido (ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito)".

"Cuando llegó estuvimos charlando, luego cuando pasó el tema de la cuarentena, dos o tres veces por semana me llamaba, me escuchaba y tengo toda su confianza. Hablamos de muchas cosas, del posicionamiento, ya que puedo jugar por el interior o por las bandas, pero sobre todo me da confianza y ojalá pueda tener las oportunidades que necesito para consolidarme", agregó Farioli en otra parte de la charla de su relación con el entrenador de Colón.

Por último, se refirió a su experiencia en la final de la Copa Sudamericana y Farioli afirmó: "Es lo más lindo que viví en mi vida, no me lo voy a olvidar jamás, es una experiencia que no sé si se podrá volver a repetir pero gracias a Dios pude estar en ese momento".