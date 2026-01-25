Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón acelera en el mercado: un zaguero zurdo y más variantes para el mediocampo

Colón ya sumó 14 refuerzos, pero Ezequiel Medrán espera piezas clave para terminar de darle forma al equipo. Las prioridades y alternativas.

Ovación

Por Ovación

25 de enero 2026 · 13:54hs
Colón acelera en el mercado: un zaguero zurdo y más variantes para el mediocampo

Colón transita la recta final del mercado de pases con la intención clara de cerrar puestos puntuales que el cuerpo técnico considera determinantes para completar el plantel. Con 14 incorporaciones ya confirmadas, muchas de ellas con protagonismo en los amistosos disputados en Paysandú, la dirigencia ahora apunta a jerarquía y perfiles específicos.

LEER MÁS: Colón vuelve al trabajo en el Predio y empieza a perfilar el equipo para el debut

El principal objetivo está en la última línea, mientras que en el mediocampo se buscan alternativas con mayor peso ofensivo tras algunas salidas sensibles.

El central zurdo, la prioridad para Medrán en Colón

La búsqueda de un marcador central zurdo se transformó en el eje de las gestiones. El nombre que encabeza la lista es Federico Rasmussen, actualmente en Godoy Cruz, aunque su salida no resulta sencilla.

Desde Mendoza fue claro el mensaje del presidente José Manzur, quien avisó que los futbolistas del plantel solo se irán a través de ventas. En ese marco, el Tomba pretende negociar el 50% de la ficha del defensor, una condición que obliga a Colón a realizar una inversión importante si quiere quedarse con el jugador.

Más allá de lo económico, Rasmussen seduce por varios factores: experiencia, presencia física y, sobre todo, el antecedente de haber conformado en Godoy Cruz una dupla central muy sólida junto a Pier Barrios, quien se perfila como titular, referente y posible capitán del equipo de Medrán.

La alternativa: Agustín Bravo

Ante las dificultades por Rasmussen, en Santa Fe no descartan reactivar la opción de Agustín Bravo, hoy en Instituto, aunque con pase perteneciente a Rosario Central. Es un nombre que el cuerpo técnico tiene bien considerado y que podría ganar fuerza si la negociación principal se estanca.

De hecho, Bravo sería el gran apuntado por Medrán desde lo futbolístico, aunque el perfil de Rasmussen termina cerrando más por actualidad y antecedentes recientes. En cualquiera de los dos casos, la operación demandaría una erogación fuerte para las arcas sabaleras.

Kevin López y la búsqueda de juego

En paralelo, Colón también trabaja para sumar un volante de características ofensivas, una necesidad que se acentuó tras la salida de Nicolás Talpone, quien continuará su carrera en Estudiantes de Río Cuarto.

Colón avanza por Kevin López.jpg
Kevin L&oacute;pez viene de jugar en Atl&eacute;tico Tucum&aacute;n y es el volante que quiere Col&oacute;n para completar el plantel.

Kevin López viene de jugar en Atlético Tucumán y es el volante que quiere Colón para completar el plantel.

Uno de los nombres que aparece en carpeta es el de Kevin López, mediocampista de 23 años que quedó libre de Atlético Tucumán tras finalizar su contrato. Su situación contractual abre una puerta, aunque no es un escenario lineal y también hay otros clubes interesados, entre ellos Quilmes.

Además, Colón ya inició gestiones formales con Independiente, en una negociación que todavía se maneja con reserva pero que forma parte del abanico de alternativas para reforzar esa zona del campo.

Plantel casi listo, detalles por cerrar

Con una base ya armada y varios refuerzos que se perfilan como titulares, Medrán regresó de la pretemporada en Uruguay con conclusiones claras. Sin embargo, puertas adentro entienden que la llegada de un zaguero zurdo y al menos un volante con llegada puede elevar el techo competitivo del equipo.

LEER MÁS: Bonazzola: "Colón se está levantando gracias al esfuerzo de su gente"

El mercado entra en su tramo decisivo y en Colón saben que estas próximas gestiones pueden ser determinantes para terminar de moldear el plantel con el que afrontarán la temporada.

Colón Ezequiel Medrán Federico Rasmussen
Noticias relacionadas
colon vuelve al trabajo en el predio y empieza a perfilar el equipo para el debut

Colón vuelve al trabajo en el Predio y empieza a perfilar el equipo para el debut

bonazzola: colon se esta levantando gracias al esfuerzo de su gente

Bonazzola: "Colón se está levantando gracias al esfuerzo de su gente"

matias budino: tenemos que ser protagonistas del torneo

Matías Budiño: "Tenemos que ser protagonistas del torneo"

bonazzola: recibimos un club en crisis, pero colon se esta poniendo de pie

Bonazzola: "Recibimos un club en crisis, pero Colón se está poniendo de pie"

Lo último

El drama de los menores en Santa Fe: un adolescente de 16 años fue asesinado a balazos y otro pelea por su vida

El drama de los menores en Santa Fe: un adolescente de 16 años fue asesinado a balazos y otro pelea por su vida

Alcaraz derrotó a Tommy Paul y sigue a paso firme en el Australian Open

Alcaraz derrotó a Tommy Paul y sigue a paso firme en el Australian Open

Colón acelera en el mercado: un zaguero zurdo y más variantes para el mediocampo

Colón acelera en el mercado: un zaguero zurdo y más variantes para el mediocampo

Último Momento
El drama de los menores en Santa Fe: un adolescente de 16 años fue asesinado a balazos y otro pelea por su vida

El drama de los menores en Santa Fe: un adolescente de 16 años fue asesinado a balazos y otro pelea por su vida

Alcaraz derrotó a Tommy Paul y sigue a paso firme en el Australian Open

Alcaraz derrotó a Tommy Paul y sigue a paso firme en el Australian Open

Colón acelera en el mercado: un zaguero zurdo y más variantes para el mediocampo

Colón acelera en el mercado: un zaguero zurdo y más variantes para el mediocampo

Durísima lesión para un jugador de la selección que se perdería el Mundial

Durísima lesión para un jugador de la selección que se perdería el Mundial

La tormenta invernal Fern azota a EE. UU.: se cancelaron 14.000 vuelos y hay más de 800.000 usuarios sin luz

La tormenta invernal Fern azota a EE. UU.: se cancelaron 14.000 vuelos y hay más de 800.000 usuarios sin luz

Ovación
Carignano volvió a casa y sembró identidad en la pensión de Colón ante los juveniles sabaleros

Carignano volvió a casa y sembró identidad en la pensión de Colón ante los juveniles sabaleros

Sanjustino, ilusionado, va por la revancha en el Regional Amateur

Sanjustino, ilusionado, va por la revancha en el Regional Amateur

Villa Dora y Gimnasia cayeron en condición de visitante en la Liga Masculina

Villa Dora y Gimnasia cayeron en condición de visitante en la Liga Masculina

Cerúndolo perdió con Zverev y quedó eliminado del Australian Open

Cerúndolo perdió con Zverev y quedó eliminado del Australian Open

Durísima lesión para un jugador de la selección que se perdería el Mundial

Durísima lesión para un jugador de la selección que se perdería el Mundial

Policiales
Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Escenario
Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"