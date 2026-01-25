Colón acelera en el mercado: un zaguero zurdo y más variantes para el mediocampo

Colón ya sumó 14 refuerzos, pero Ezequiel Medrán espera piezas clave para terminar de darle forma al equipo. Las prioridades y alternativas.

Colón transita la recta final del mercado de pases con la intención clara de cerrar puestos puntuales que el cuerpo técnico considera determinantes para completar el plantel. Con 14 incorporaciones ya confirmadas, muchas de ellas con protagonismo en los amistosos disputados en Paysandú, la dirigencia ahora apunta a jerarquía y perfiles específicos.

El principal objetivo está en la última línea, mientras que en el mediocampo se buscan alternativas con mayor peso ofensivo tras algunas salidas sensibles.

El central zurdo, la prioridad para Medrán en Colón

La búsqueda de un marcador central zurdo se transformó en el eje de las gestiones. El nombre que encabeza la lista es Federico Rasmussen, actualmente en Godoy Cruz, aunque su salida no resulta sencilla.

Desde Mendoza fue claro el mensaje del presidente José Manzur, quien avisó que los futbolistas del plantel solo se irán a través de ventas. En ese marco, el Tomba pretende negociar el 50% de la ficha del defensor, una condición que obliga a Colón a realizar una inversión importante si quiere quedarse con el jugador.

Más allá de lo económico, Rasmussen seduce por varios factores: experiencia, presencia física y, sobre todo, el antecedente de haber conformado en Godoy Cruz una dupla central muy sólida junto a Pier Barrios, quien se perfila como titular, referente y posible capitán del equipo de Medrán.

La alternativa: Agustín Bravo

Ante las dificultades por Rasmussen, en Santa Fe no descartan reactivar la opción de Agustín Bravo, hoy en Instituto, aunque con pase perteneciente a Rosario Central. Es un nombre que el cuerpo técnico tiene bien considerado y que podría ganar fuerza si la negociación principal se estanca.

De hecho, Bravo sería el gran apuntado por Medrán desde lo futbolístico, aunque el perfil de Rasmussen termina cerrando más por actualidad y antecedentes recientes. En cualquiera de los dos casos, la operación demandaría una erogación fuerte para las arcas sabaleras.

Kevin López y la búsqueda de juego

En paralelo, Colón también trabaja para sumar un volante de características ofensivas, una necesidad que se acentuó tras la salida de Nicolás Talpone, quien continuará su carrera en Estudiantes de Río Cuarto.

Colón avanza por Kevin López.jpg Kevin López viene de jugar en Atlético Tucumán y es el volante que quiere Colón para completar el plantel.

Uno de los nombres que aparece en carpeta es el de Kevin López, mediocampista de 23 años que quedó libre de Atlético Tucumán tras finalizar su contrato. Su situación contractual abre una puerta, aunque no es un escenario lineal y también hay otros clubes interesados, entre ellos Quilmes.

Además, Colón ya inició gestiones formales con Independiente, en una negociación que todavía se maneja con reserva pero que forma parte del abanico de alternativas para reforzar esa zona del campo.

Plantel casi listo, detalles por cerrar

Con una base ya armada y varios refuerzos que se perfilan como titulares, Medrán regresó de la pretemporada en Uruguay con conclusiones claras. Sin embargo, puertas adentro entienden que la llegada de un zaguero zurdo y al menos un volante con llegada puede elevar el techo competitivo del equipo.

El mercado entra en su tramo decisivo y en Colón saben que estas próximas gestiones pueden ser determinantes para terminar de moldear el plantel con el que afrontarán la temporada.