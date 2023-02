Fleming: "Con Arrúa, Colón se retiró del mercado"

El vicepresidente de Colón, Patricio Fleming, reconoció que tras el fichaje del paraguayo Arrúa, el club no buscará más jugadores para sumar al plantel

Patricio Fleming, vicepresidente de Colón, admitió que no fue fácil el mercado de pases.

"El Clásico creo que se va a jugar el domingo 19 a las 17, esa es la idea. No está confirmado. Colón con Arrúa cerró el mercado de pases, salvo algo inesperado", apuntó de arranque.

Para luego, sentenciar: "Fue un mercado muy complicado, algunos que quisimos traer no pudimos por el dólar y el mercado extranjero donde no se puede competir. Tenemos las expectativas de hacer una buena campaña".

En referencia a algunos apellidos puntuales, el directivo sostuvo que "siempre hay algún jugador en particular que apunta, pero trataremos de tener un buen torneo con lo que tenemos, con el apoyo de la gente. Hay que ser optimista".

Cuando debió dejar su opinión sobre el regreso de Bernardi, subrayó que "no creo que pueda retornar Bernardi, porque primero hay que ver cómo está. No creo que hable con nosotros ni con nadie".

Si hubo un puesto complicado para incorporar, el propio Fleming se encargó de expresar: "El carrilero por izquierda buscamos y no tuvimos un ofrecimiento en ese puesto. Conseguimos un jugador pero queríamos otra alternativa".

En otro tramo de la entrevista llevó tranquilidad al socio e hincha, al decir que "los números no están en peligro en Colón, hay varios jugadores para poder vender en la ventana de junio, todos necesitamos vender, los que vendieron como Racing no pudieron obtener resultados. Cerca de irse no hubo nadie, hubo ofertas pero todos se quisieron quedar, en junio o a fin de año veremos si hay ofertas".

Antes de su despedida, dejó sentada la postura en relación a Brian Fernández, al apuntar que "nosotros no sabemos nada, no pasó nada de nada, recibimos comentarios periodísticos, hasta junio es jugador de Colón, se que está en Chile, ni yo ni Vignatti no tenemos ninguna información".